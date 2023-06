Tolón pide a dirigentes de PSOE "unidad" y que "nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité Federal del PSOE, la toledana Milagros Tolón, ha pedido al partido "salir a por todas" de cara a los comicios generales del 23 de julio, reclamando a sus dirigentes "estar unidos como una piña y que nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha".

Con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista, Tolón ha abierto el Comité Federal del PSOE, que aprobará las listas, el programa electoral y los presupuestos para estos comicios.

En su alocución, ha pedido a los socialistas "no dejarse engañar ni abandonarse al pesimismo, porque el futuro no está escrito". "Nuestro deber es no hablar desde el pesimismo. Hay que salir a por todas, porque el PP y Vox vienen con todas sus mentiras, con la caverna mediática y sus fabulaciones y no nos sobra ni un gramo de energía", ha admitido.

"Esperamos que todo el partido, y digo todo el partido, y sus dirigentes estemos unidos como una piña y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los de la organización, y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha", ha reivindicado la todavía alcaldesa de Toledo, que ha pedido a los suyos salir a pelear por los derechos sociales, la igualdad, justicia social y por seguir modernizando el país".