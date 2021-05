Tom Brusse no acepta que Sandra Pica no quiera estar con él

MADRID, 13 (CHANCE)

Todavía estamos en shock desde que vimos a Sandra Pica aparecer en la playa de los supervivientes para terminar su relación con Tom Brusse y hacerse, a primera vista, amiga de Melyssa Pinto. Desde ese momento el concursante no ha levantado cabeza y parece que cada vez tiene más claro recuprar el amor de su pareja.

"Es muy duro, no sé si se ha ido o está aquí todavía, no sé si afuera me va a esperar, si sus sentimientos van a cambiar a mejor o peor. Aquí tienes mucho tiempo para pensar y piensas mucho en lo de afuera, me he dado cuenta que la quería en mi vida y que tenía varios proyectos con ella, de viajes, de negocios... de muchísimas cosas" le confesaba a Jorge Javier Vázquez en la palapa.

El presentador le preguntaba si ahora entendía lo que Melyssa sufrió con él en 'La isla de las tentaciones' y el concursante ha asegurado que sí: "La entiendo, cuando alguien decide romper una relación... entiendo a Melyssa".

Cuando Tom se ha enterado de que Sandra se queda en Honduras hasta el lunes, ha vuelto a tener esperanzas y parece que quiere recuperar su amor: "Ojalá podamos aclarar, tenía mucho miedo de que se fuera hoy y ahora que se queda hasta el lunes vamos a hablar y eso, pero tengo una pregunta ¿podríamos organizar una cena o una comida?".

Tom está en ese punto en el que no se quiere entender ni escuchar a una persona porque Sandra tiene muy claro que no quiere volver con él, en cambio, el concursante quiere aprovechar para reconciliarse con ella durante estos días en la isla y a lo mejor esto empeora la relación entre ellos.

La organización del concurso ha emitido un vídeo en el que ambos hablaban por la noche y Tom se encontraba un poco desorientado porque veía a Sandra como su novia y sin embargo ya todo había cambiado. De hecho, decía continuamente "Yo no quiero apoyo por pena, no quiero una amiga", algo que Sandra rechazaba: "Tom entiéndelo por favor".