Tom Brusse y Melyssa Pinto, la historia de nunca acabar

MADRID, 30 (CHANCE)

Melyssa Pinto y Tom Brusse salieron de 'La isla de las tentaciones' de la peor manera posible, de hecho la joven no podía mirar a la cara a la persona con la que había estado compartiendo su vida. No le reconocía y le causaba tanto daño la infidelidad de él que no podía perdonar su error en el concurso, por lo que decidieron abandonar separados esa experiencia que, aunque fue dolorosa al principio, es lo mejor que la pudo pasar.

Abrió los ojos, pero rápidamente se reencontró con él en 'Supervivientes 2021' y lo cierto es que su convivencia los primeros días del concurso no era la más pacífica. Ambos llevaban rencor en las venas y las disputas por tonterías eran el pan de cada día, pero las aguas se calmaron.

Sandra Pica viajó hasta Honduras para reencontrarse con su pareja, Tom Brusse, y dejarle claro que no quería seguir con él porque se había dado cuenta en las semanas de ausencia que no estaba enamorada de él. En muchas ocasiones hemos visto posibles acercamiento entre los dos concursantes que han hecho saltar las alarmas, pero lo cierto es que estos últimos días están siendo determinantes.

Los dos están viviendo solos y lo cierto es que ya no son la misma persona que hace meses. Tom tuvo que soportar que su pareja le dejara delante de toda España y a Melyssa parece que se le ha olvidado todo lo que tiene fuera. Un 'quiero y no puedo' que si no hubiese cámaras de por medio no sabemos qué hubiese pasado ya entre ellos.

Hoy, durante la emisión de 'Tierra de nadie' hemos visto como la pareja llenaba su tiempo muerto en la playa con tonterías que Tom Brusse se sacaba de la manga. El concursante posaba para Melyssa con una sudadera rota y ésta le decía: "Vas a causar sensación con esa sudadera Brusse".

Y entre broma y broma, ya sabemos que la verdad asoma... además el tono irónico y el cachondeo que hay entre ellos denota una cierta atracción no resulta e incluso la complicidad que se dejaron en 'La isla de las tentaciones'... el destino hablará por sí solo, pero estos dos jóvenes podrían haber descubierto en 'Supervivientes' que sus sentimientos no eran los que pensaban.