Tom Jones publica su nuevo álbum 'Surrounded By Time'

MADRID, 24 (CHANCE)

Hace una década en 2010, Tom Jones publicó "Praise & Blame" - una reveladora colección que dejaba al descubierto sus raíces musicales largamente ancladas en el góspel y blues. Siguió una década con inquietantes revelaciones en forma de Spirit In The Room y Long Lost Suitcase, reafirmando sus dotes únicas, su lugar en la música y abriéndose a un público desconocido hasta el momento. Ahora a los 80, Tom presenta con orgullo su última aventura, Surrounded By Time con lanzamiento el viernes, l 23 de abril de 2021.

Co-producido por Ethan Johns y Mark Woodward, Surrounded By Time marca un nuevo territorio, con una sonoridad y maestría musical y vocal, donde se reinventa un conjunto de canciones de importancia personal que le han impactado a lo largo de su larga, impredecible pero innegablemente impresionante carrera. La alianza con Ethan Johns ha continuado a lo largo de más de una década, convirtiéndose en su colaboración más longeva.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

"Surrounded In Time" refleja esa relación, produciendo la colección más personal de canciones de Tom hasta la fecha - profundizando tanto en su juventud, como en su pasado más reciente, dando como fruto un trabajo intimista con una narrativa aun relevante a través de un cambiante territorio sonoro.

Una de las canciones incluidas es "No Hole In My Head" que sigue abriendo nuevas sendas para el extraordinario talento de este gran artista. Entrando en su séptima década como artista discográfico, "No Hole In My Head" o "Talking Reality Television Blues" representan la narrativa que traza una carrera increíble y como se sigue demostrando, de gran relevancia para una audiencia contemporánea muy diversa.