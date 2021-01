Tomás Páramo ya conoce al hijo recién nacido de María Pombo y Pablo Castellano

MADRID, 14 (CHANCE)

Hay pocos influencers que tienen buena relación, ya que como bien sabemos el mundo de las redes sociales normalmente suele ser muy competitivo y todos luchan por ser el número uno. Si eso es difícil entre dos personas, imagínense lo complicado que puede llegar a ser que dos parejas que se dedican a esta profesión tengan buena relación, pero conocemos quien ha conseguido sellar una amistad en este mundillo tan complicado.

Como no podía ser de otra manera, hablamos de Pablo Castellano, María Pombo, Tomás Páramo y María García de Jaime. Los cuatro han derrochado felicidad y amistad por sus redes sociales y han dejado claro millones de veces que entre ellos hay una amistad irrompible. Y es que está más que claro que no todo es ser el número uno en redes sociales, ni tener tampoco el mayor número de seguidores.

María Pombo y Pablo Castellano dieron a luz a su primer hijo, Martín, hace unos días y lo cierto es que desde entonces su vida ha cambiado por completo. Los dos tortolitos están como locos de contentos y esa felicidad también la hemos visto en Tomás Páramo y María García de Jaime, que casualmente también esperan a su segundo hijo.

Hoy, Tomás Páramo ha disfrutado de Martín por primera vez y fíjense si es buena la relación que tiene con sus dos amigos que se considera el 'tío' del recién nacido. El marido de María García de Jaime ha subido una fotografía a sus redes sociales posando con una sonrisa de oreja a oreja orgulloso del niño de sus amigos.

"Soy su tío favorito, el más guapo y el más jovencito! Pd: Este puesto estaba muy disputado pero él me lo ha dicho. Gracias por el regalito" confesaba el influencer. Lo cierto es que no hay nada más bonito que ver el gran cariño que tienen los cuatro y la gran complicidad que hay entre ellos. Un día que Tomás no va a olvidar nunca ya que ha conocido por primera vez a Martín, el niño que ha llevado la alegría a casa de María Pombo y Pablo Castellano.