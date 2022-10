Tomás Páramo y María García de Jaime nos cuentan cómo están viviendo este especial momento

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace unas semanas María García de Jaime y Tomás Páramo aparecían en la portada de la revista ¡HOLA! anunciando la buena nueva: están esperando su tercer hijo. Una noticia que les ha llenado de ilusión y que llega en uno de los mejores momentos de su vida. Un matrimonio que no deja de crecer en redes sociales y que, poco a poco, va formando la familia que siempre imaginaron.

Hace unos días, podíamos hablar con María en los Premios Forbes Best Influencer 2022 y nos desvela cómo se encuentra compaginando el embarazo y su trabajo: "bien, hasta que lo pienso y, de repente, es como que me encuentro mal". De momento, la influencer tiene pensado seguir trabajando y espera no tener complicaciones con el embarazo: "pero como no paro y como intento seguir con todo con normalidad, estoy muy bien. Ojalá salga todo bien".

Por su parte, su marido Tomás se deshacía el elogios hablando de su hija: "mi Cata es una Reina, directamente. La disfrutamos todos muchos porque es una niña que te roba el corazón". Y es que la pequeña Catalina no solamente tiene 'enamorados' a sus padres, también a los seguidores de ambos, que se vuelven locos cada vez que cuelgan contenido de ella.

Muy sincero, el influencer nos hablaba del lado negativo de estar tan expuesto en redes sociales, unas consecuencias que no son tan visibles: "tienes que estar psicológicamente bastante fuerte, estás expuesto a que cualquier monstruo virtual te diga cualquier cosa a las cara, se escudan en que eres personaje público, yo antes no tenía complejos que ahora tengo, le doy a las cosas dos vueltas, incluso miedos que te hacen decir ¿para qué?".

No cabe duda de que Tomás y María están exprimiendo al máximo este momento tan especial en el que ya se han forjado como dos grandes personalidades del conocido mundo influencer, teniendo incluso su propio documental en Amazon Prime: 'María y Tomás, en lo profesional y en lo humano'. Ahora, ambos disfrutan de sus hijos, Tomás y Catalina, y sueñan con el momento en el que tengan en brazo a su tercer hijo.