Toni Cantó: "En España que los artistas se posicionen a la derecha tiene un coste y hay que trabajar para que no suceda"

Andrea Levy critica que en este momento "se utilice la cultura al revés, para odiar, para señalar y para ser menos libres"

El exdirigente de Ciudadanos y director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, ha asegurado que en otros países los artistas "no tienen miedo a posicionarse a la izquierda o a la derecha" pero en España "posicionarse a la derecha tiene un coste". Por eso, ha pedido "trabajar para que eso sea así" y ha llamado a crear un sector cultural y artístico "sólido y robusto".

Así se ha pronunciado en la mesa 'Cultura y cancelación' que se ha celebrado en el marco de la Convención Nacional del PP que se celebra en Madrid, en la que también han participado la coreógrafa Aida Gómez, la escritora Marta Robles, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

Además, Cantó ha criticado la "patrulla moral" que está creando la izquierda porque, según ha dicho, antes esa cultura de izquierdas "se pasaba el día pintarrajeando los muros de las ciudades con eslóganes muy bonitos sobre libertad de expresión". "Pero son los mismos que ahora cancelan expresiones e intentan censurarnos lo que podemos y lo que no podemos decir", ha resaltado.

A su entender, en este momento la cultura y el arte de izquierdas "se está convirtiendo en algo mojigato y censor". A su entender, esa actitud va en contra de lo que debe significar el arte y la cultura, que "debe ser crítica y libre". "Reivindico la palabra libertad para que todo el mundo pueda trabajar y se permita trabajar a todos, no solo a los de tu cuerda", ha manifestado.

Cantó ha echado en cara a la izquierda que hable "siempre de repartir la riqueza" pero le ha recordado que "primero hay que crearla" porque si no se crea "no hay forma de repartirla". "La forma más democrática y efectiva de luchar contra la pobreza del sector cultural es provocando que haya más arte, más funciones y más giras", ha apostillado.

En su intervención en la Convención del PP, delante de Pablo Casado que escuchaba sentado en primera fila, Cantó ha señalado que el PP tiene que "cambiar el rumbo de lo que está haciendo el Gobierno actual" porque es "catastrófico lo que está haciendo".

Por su parte, Andrea Levy ha defendido apostar por la cultura y ha puesto en valor la función que cumplió durante el confinamiento provocado por la pandemia, porque "fue una vacuna para el alma en estos momentos tan aciagos".

Levy ha criticado que en estos momentos "se utilice la cultura al revés, para odiar, para señalar y para ser menos libres" así como "para cancelar aquello que no nos gusta". Por eso, ha dicho que "es más necesario hablar de la cultura en libertad".

La bailarina Aída Gómez, que ha dicho que no era del PP "ni de izquierdas ni de derechas", ha reivindicado la danza porque "realmente es patrimonio cultural". Sin embargo, se ha quejado de que después de que los estudiantes se pasen muchos años en el conservatorio "no hay compañías" no hay "teatros de danza" y las subvenciones "se dan casi fotocopiadas del año anterior". "No hay trabajo", se ha quejado.

Por su parte, la periodista Marta Robles también ha dicho que ella no era del PP ni de ningún partido, pero sí del partido de la "cultura" y ha añadido que había acudido a la Convención del PP porque su objetivo es expandirla.