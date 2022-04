Toni Comín (Junts) reta a ERC: si quiere desvincularse del referéndum de 2017, que lo haga ante el Parlament

Critica al Govern por plantear estrategias "no consecuentes con los objetivos que dicen servir"

El exconseller y eurodiputado de Junts Toni Comín ha emplazado este miércoles a los partidos que quieran desvincularse del 1-O, pese a haberlo asumido políticamente en su momento, a hacerlo "con un acto equivalente" en el Parlament.

"Si se quieren desvincular que lo hagan, pero no en una entrevista, en un acto o en un programa electoral. Que lo hagan a través de una resolución. Sólo con un acto parlamentario equivalente, los que nos vinculamos al mandato del pueblo tienen derecho a desvincularse, pero como demócratas lo tienen que hacer allá", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Al preguntársele si cree que ERC quiere desentenderse del 1-O, Comín ha lamentado que desde los partidos de la mayoría independentista se llame al consenso pero haya voluntad "de dejar al margen e ignorar el 1-O, y hay que asumir que el punto del cero del consenso es el 1-O".

Tras defender que el mandato del 1-O sigue vigente y que nadie tiene derecho a revocarlo, ha reivindicado la utilidad del Consell per la República (CxRep) que preside Carles Puigdemont y del que es vicepresidente, como instrumento que, a su juicio, debe permitir culminar el proceso de independencia.

Aunque cree que el independentismo se ha dividido entre los que se definen como realistas y los que defienden la moral de victoria, Comín ha llamado a reencontrarse, evitando poner siglas a las partes.

"La guerra no la hemos perdido, tenemos que seguir luchando, y por ello creamos el CxRep", ha sostenido el exconseller, tras admitir que el Govern no está planteando, a su juicio, un escenario de desbordamiento democrático al Estado.

Y es que, según Comín, el Govern plantea estrategias "que no son consecuentes con los objetivos que dicen servir", y ha añadido que la mesa de diálogo no está sirviendo para avanzar en el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña

"No se puede concebir el proceso de independencia sólo llamando a la puerta del Gobierno y pidiéndole que se siente a hablar contigo", ha criticado Comín, que cree que un eventual gobierno PP-Vox en el Estado obligaría a hacer un ejercicio de realismo a muchos ciudadanos.

También ha defendido que la Generalitat que presidió Carles Puigdemont en otoño de 2017 sí se preparó "mucho o bastante para un escenario de una independencia negociada, e insuficientemente para un escenario de independencia no pactada".

"En un escenario de independencia no pactada necesitas haber avisado a los votantes del 1-O que con lo que hicimos el 1-O no era suficiente", ha apuntado Comín, que cree que no prepararon psicológicamente con suficiente antelación a los catalanes para asumir las acciones que podía imponer el Estado y el tipo de movilizaciones que debían llevarse a cabo.

Según él, para que el proceso de independencia hubiera fructificado se habría necesitado "un 3 de octubre indefinido para poner el Estado contra las cuerdas, siempre desde la acción no violenta".

Tras el anuncio del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, de que no se presentará a la reelección en el congreso que celebrarán junio, ha dejado en mano de los militantes decidir quién debe sustituirle en el cargo.

Sobre si debe serlo el exconseller y vicepresidente de Junts, Jordi Turull, ha dicho: "¿Por qué no? Hay que poder hacer un debate transparente y abierto, poner nombres sobre la mesa y ver cómo se aprovechan todos e ir con una propuesta que sirva al proceso de independencia".

Para Comín, se debe llegar al congreso "con una propuesta de consenso de las diferentes almas de Junts", y lo mismo ha dicho cuándo se le ha preguntado por el nombre de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

En relación a si el expresidente catalán Carles Puigdemont debe seguir presidiendo Junts, el exconseller ha recalcado que debe decidirlo él: "Lo mejor para Junts es lo mejor para el proceso de independencia".