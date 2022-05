Toni Comín ve "inútil" la mesa de diálogo tras el espionaje y pide alternativas

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El exconseller y eurodiputado de Junts Toni Comín ha asegurado que la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno se ha convertido en una herramienta "inútil" después del espionaje con Pegasus a líderes independentistas, y urge a trabajar en una alternativa para avanzar hacia la independencia.

Así lo ha dicho en una entrevista en el diario 'El Món' recogida este sábado por Europa Press, en la que ha reclamado un nuevo "espacio de dirección estratégica que piense y concrete qué significa el 'embate', el 'desbordamiento democrático' y la 'confrontación'".

Por otro lado, ha asegurado que la marcha del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como líder de Junts permitirá "reforzar la voluntad del Consell per la República (CxRep) de ser una institución y como tal, no ser partidista" y permitirá que ya no se la vincule más a ese partido.