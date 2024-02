Toni Estela ratifica en el Juzgado su denuncia contra un exmonitor de Natzaret por graves abusos sexuales en los 80

Reivindica que estos delitos no deberían prescribir mientras viva la víctima

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

El activista Toni Estela ha ratificado este miércoles en el Juzgado su denuncia por graves abusos sexuales contra un exmonitor de la Fundació Natzaret, donde estuvo acogido de niño en los años 80.

Estela ha comparecido en un Juzgado de Palma donde ha contado su caso, y, en declaraciones a Europa Press, ha agradecido la amabilidad de la juez y fiscal que han intervenido y la oportunidad de "haber sido escuchado".

De este modo, Estela se ha reafirmado en que, cuando tenía entre 11 y 14 años, él y otros niños del centro sufrieron de forma continuada graves abusos sexuales por parte de un monitor.

Estela ha precisado que el denunciado se lo llevaba a él y a otros niños a su casa, y que lo entregó a otros hombres para que abusaran de él.

En aquel momento no sabía si había un pago de por medio puesto que "era un niño". Según ha indicado, en ocasiones se encontraba a varios hombres adultos esperando "en una furgoneta". "No lo he podido olvidar", ha expresado a este medio el denunciante, que ahora tiene 52 años.

Igualmente, el activista acusa al exmonitor de haber interferido en su relación con su madre para poder disponer más tiempo de él para cometer los abusos. También ha narrado episodios en los que el acusado le habría despertado en mitad de la noche para llevarlo a otra habitación y abusar de él.

Estela ha reivindicado que este tipo de delitos no deberían prescribir mientras las víctimas vivan, y ha deseado que la investigación sirva para ayudar a que las víctimas de abusos que guardan silencio se animen a denunciar.

En gesto de apoyo a Estela, al Juzgado ha acudido otro hombre que denunció abusos por parte de la misma persona.

Estela presentó una denuncia formal contra el exmonitor en enero de 2023. Unos meses antes, en octubre, fue personalmente a buscarle en Palma para recriminarle los hechos, encuentro que grabó en vídeo.

En este vídeo, el presunto agresor, aunque primero niega las acusaciones, llega a "pedir perdón si en algo pudo hacer daño". "Igual pudimos hacer algo hace 30 o 40 años, pero yo ya lo olvidé y me arrepentí. Estuvo mal y por eso le pido perdón", dice el presunto abusador en las imágenes. Según Estela, su revelación sirvió para que otras víctimas comenzaran a contactar con él y corroborar que también sufrieron abusos.

El abogado de Estela, Francisco Fernández, subrayaba entonces que el vídeo y la aparición de más víctimas justificaban la investigación, aunque sea para obtener una sentencia "declarativa".