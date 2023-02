Toñi Moreno se alegra por el embarazo de María Casado

MADRID, 25 (CHANCE)

Toñi Moreno cumplió el sueño de su vida en 2020 con 46 años cuando se convirtió en madre soltera de su hija Lola. Una experiencia que le ha aportado mucho aprendizaje y del que habla con total naturalidad para ayudar a todas aquellas que estén viviendo lo mismo por lo que ha pasado ella. Hace unas semanas, María Casado anunciaba que estaba embarazada y que pronto, Martina diRosso y ella se convertirán en madres de una niña a la que llamarán Daniela.

Esta semana, la firma de joyería 'Unode50' celebraba una subasta solidaria a favor de GEICAM y lo hacía con una gala de lo más especial en el Real Casino de Madrid a la que acudían numerosos rostros conocidos, entre ellos, Toñi. Hablábamos con ella y nos confesaba que está "en un momento estupendo porque el año pasado fue de aprendizaje, todo el mundo tiene un año en el que recoloca las cosas".

Ahora, la presentadora de televisión siente que está viviendo una etapa "de mucha madurez, tranquilidad, lo noto en que me preocupan las cosas que no tienen solución", sin embargo, antes "me agobiaba por cualquier cosa, me quitaban un programa, tenía una mala audiencia ahora mismo no".

Toñi, con una sonrisa en su rostro, nos confesaba que su hija "sin quererlo me está enseñando mucho de la vida", algo que "se lo agradezco todos los días, me levanto y le digo, estoy muy orgullosa de ser tu mamá y muy contente. Ella me dice 'yo también'" nos explicaba.

La periodista nos confesaba que es "madre soltera, soy familia monoparental" y que se reivindica de esa manera "porque al final estas tú con tu niña, pero luego tengo una red con la que tengo que ser muy agradecida". Toñi puede llevar a cabo todos sus proyectos laborales gracias a la gente que le ha apoyado en su decisión: "Yo puedo estar aquí porque mi niña está con su madrina, mañana puedo estar en Plan de Tarde porque mi niña se queda con su padrino y su marido. Yo tengo una red familiar que es como un puzzle".

Para finalizar, le preguntábamos por el anuncio de embarazo que había hecho María Casado hace unos días en redes y nos confesaba que es algo que "me parece maravilloso y me alegro, pero muchísimo, de verdad. Un niño es una bendición siempre. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, hubo un momento gris que decía, Dios mío, pero ahora estoy saliendo del túnel" concluía.