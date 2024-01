Toñi Moreno, amiga de Bertín Osborne y madre soltera, habla sobre la decisión de Gabriela de criar a su hijo sola

La presentadora es madre soltera de una niña llamada Lola que el 21 de enero cumple 4 años y nunca ha ocultado lo duro que es conciliar su profesión con la crianza en solitario de un bebé

MADRID, 17 (CHANCE)

Grandes noticias para Toñi Moreno, que este martes ha recogido el premio Iris a Mejor Programa para su 'Gente Maravillosa'. Feliz, y confesando que "no me puedo quejar de nada" y que se siente una "afortunada", la presentadora ha dedicado su premio a su hija Lola, que en tan solo 3 días -el 20 de enero- cumplirá 4 años. Sin duda, los mejores de su vida: "Se lo dedico a mi niña porque esta profesión que amo le quita mucho tiempo y lo de la conciliación es mentira" afirma resignada.

"Yo estoy sola, soy madre soltera. He grabado 'Masterchef' y veía a mi hija los sábados. Empiezo y no paro.... Es muy duro, claro, pero la profesión no es dura, la profesión es maravillosa, lo que pasa es que es verdad que la conciliación es una quimera, porque aquí se trabajan 14 horas al día y es imposible conciliar" apunta, reconociendo que a pesar de todo ella no se puede quejar "de nada de nada de nada".

Como desvela, "he empezado a perdonarme a mí misma porque creo que tenemos un nivel de exigencia las madres y los padres a unos niveles que yo creo que lo primero que tienes que aprender es a perdonarte". "No llegas a todo, no vas a acertar siempre y tienes que perdonarte y luego relativizar y luego utilizar mucho el sentido del humor" asegura. "Quiero decir, tenemos que relajarnos un poco con el tema de la maternidad y sentido del humor para todo en la vida, que es la mejor medicina" afirma con una sonrisa.

Y hablando de maternidad y paternidad, hemos aprovechado la ocasión para preguntar a Toñi por su íntimo amigo Bertín Osborne, su decisión de no ser padre ni ejercer como tal, y la de Gabriela Guillén de criar a su hijo en solitario tras el rechazo del cantante.

Un asunto espinoso sobre el que la gaditana se ha mostrado muy sincera: "Yo a toda la mujer que decida ser madre, tirar para adelante con un embarazo o desearlo como yo que me fui a una clínica, es un acto de valentía". "Así que mucho apoyo y decirle que es para toda la vida" ha comentado, dejando claro que aunque un niño "te da lo mejor, es verdad que tu vida no vuelve a ser la misma, pero es el milagro de la maternidad". "Yo creo que Gabriela es muy afortunada y creo que ella lo va a empezar a ver a medida que pase el tiempo" ha zanjado, evitando decir nada sobre la posición de Bertín respecto a su presunto hijo.

