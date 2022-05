Toñi Moreno apoya a su amiga María del Monte en el 'alumbrao' de la Feria de Abril 2022

MADRID, 1 (CHANCE)

El sábado por la noche se vivió un momento histórico, la noche Del Alumbrado en Sevilla y fue María Del Monte la encargada de dar comienzo a la Feria De Sevilla, ofreciendo el tradicional concierto tras el "alumbrao". La cantante no estuvo sola, fueron muchos los rostros que se dejaron ver por allí para mostrarle todo su cariño a la cantante que acaba de presentar su nuevo disco.

Con mucha emotividad, y tras haber perdido a personas imprescindibles de su vida, maría se dirige al público con unas palabras llenas de significado: "cuando me preguntaron si estaba preparada, después de tanto tiempo y con lo que ha pasado, para ponerme delante de 1000 personas, yo respondí que no lo sé. Últimamente, en mi vida, no sé nada. Me dejo llevar. He descubierto que el mañana no existe. Mi recomendación es que vivan hoy, porque mañana dios dirá. Voy a cantar estas sevillanas preciosas que he tenido guardadas 21 años".

La cantante recuerda la espera que han hecho los sevillanos para volver a disfrutar de la feria: "en una noche singularmente especial, una noche en la que después del tiempo de espera, todo vuelve. Vuelve la ilusión, vuelven las ganas de estar juntos, vuelve la necesidad de ser felices". Acompañada de personalidades políticas de Sevilla, participan en el alumbrado de la ciudad. Una vez encendidas las luces, se hace silencio para escuchar el himno de España

Toñi Moreno fue uno de los rostros conocidos que pudimos ver allí, mostrándole su apoyo a María Del Monte, acudiendo la noche del Alumbrado De Sevilla y esperando para ver a la cantante tras su concierto.