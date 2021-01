Toñi Moreno celebra el primer cumpleaños de su hija Lola

MADRID, 20 (CHANCE)

Toñi Moreno es una de las presentadoras de televisión con más energía, fuerza y naturalidad a la hora de plantarse delante de la cámara. Y es que la periodista está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras dar a luz, justo hace un año, a su hija Lola, quien le ha dado las mayores alegrías.

La periodista ha escrito ya dos libros en los que ha narrado abiertamente cómo ha sido ser madre a partir de los cuarenta y qué ha significado para ella. Muy buenos momentos, pero también con una dureza que requiere de sacrifico y dedicación plena en la persona que ahora depende de ti para todo.

Toñi Moreno ha querido celebrar de alguna manera el cumpleaños de su hija Lola por redes sociales y ha subido un vídeo de lo más emotivo con un texto que nos ha dejado con lágrimas en los ojos:

"Hace un año que llegaste a mi vida para cambiarla desde las entrañas. Me colocaste en mi sitio y empecé a darle valor a lo que realmente importaba. Vivir para mí es el tiempo contigo. Me has mostrado la mejor versión de mi misma y se que sería capaz de levantar un camión con los dientes si tú estás debajo. Has llenado mis sueños de sentido. Nunca pensé que se podía amar de esta manera, y no sabes como te agradezco que hayas venido a este mundo... aunque lo hayas hecho en su peor momento. Cumples un año en un mundo que no tenía previsto para ti, pero se que las dos juntas lo haremos habitable. Hija mía, te amo con toda mi alma y prometo cuidarte siempre. Feliz cumpleaños y GRACIAS, GRACIAS!!!!!".

Así es nuestra Toñi Moreno, divertida, entretenida, natural, espontánea, pero sobre todo realista. Y es que la periodista ha querido contar siempre la verdad de todas sus vivencias, de esta también y con ella ha sabido llegar a muchas personas que han pasado por su misma situación.