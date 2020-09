Toñi Moreno, y su curiosa reflexión acerca de la maternidad

MADRID, 24 (CHANCE)

Toñi Moreno ha empezado el "curso" con fuerza. Y es que pese a quedarse sin programa en Mediaset - al ser sustituida por Jesús Vázquez al frente de "Mujeres, hombres y viceversa" - su agenda está repleta de proyectos profesionales. La gaditana, que se ha estrenado como entrevistadora en la revista "Lecturas", también triunfa presentando "Un año de tu vida", en Canal Sur.

Precisamente, ha sido por motivos laborales por los que la comunicadora ha tenido que viajar hasta Santiago de Compostela, separándose de su pequeña Lola, de casi diez meses, por unas horas. Toñi, que siempre se muestra de lo más sincera y natural con sus seguidores a través de sus redes sociales, ha compartido una curiosa reflexión de la maternidad en su cuenta de Instagram con la que no podemos estar más de acuerdo: "Hay días en los que necesito que me toque un Euromillón porque me parte el alma separarme de ella. Otros... en los que trabajaría gratis. Las madres del mundo me entenderán. Te quiero mi amor"

Y es que, pese a ser la experiencia más bonita del mundo, tener un bebé también puede llegar a ser agotador. Y Toñi, demostrando que pese a lo que podamos pensar su vida dista mucho de ser perfecta, ha confesado en más de una ocasión haberse sentido "sobrepasada" ante su maternidad en solitario.

Paula Echevarría, que está esperando su primer hijo en común con Miguel Torres - según anunciaron ayer por la tarde dejándonos a todos anodadados, puesto que la actriz siempre se había mostrado contraria a darle un hermanito a Daniella - ha comentado rápidamente la publicación de Toñi Moreno: "Totalmente!", ha exclamado la asturiana, mostrándose totalmente de acuerdo con la reflexión de la presentadora sobre la maternidad.

Eva González, por su parte, no ha tardado en confesar entre suspiros que "Ay, estoy ahora mismo en el momento "que me toque el euromillon"