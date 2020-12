Toñi Moreno, ¿¡embarazada de gemelos!?

MADRID, 28 (CHANCE)

Fiel a su sentido del humor, Toñi Moreno ha sido uno de los rostros conocidos que ha decidido amenizarnos, con sus "bromillas", este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Ni corta ni perezosa, la presentadora ha anunciado a través de su cuenta de Instagram una grandísima noticia que ha dejado a sus seguidores tan alucinados como boaquiabiertos.

Con una fotografía de una ecografía, la de Sanlúcar ha anunciado que en 2021 será mamá de nuevo: "Parece que es una inocentada pero es que me veo obligada a comunicarlo hoy, porque sé que hay una revista que lo lleva en su portada. Es pronto aún para celebrarlo porque estoy de muy poquitas semanas. Son dos, y es un nuevo regalo que me hace la vida".

Sin embargo, y a pesar de no nombrar la palabra "broma" o "inocentada" en ningún momento, no acabamos de creernos el notición que acaba de darnos Toñi. En primer lugar, porque es 28 de diciembre, el día por excelencia para "quedarse" con todos nosotros. En segundo lugar, porque la presentadora siempre ha declarado que, a sus 46 años y con una niña que todavía no ha cumplido un año, no se planteaba ampliar la familia. Y en tercer lugar, porque no tiene pareja, por lo que el "despiste" no entra en la ecuación del supuesto embarazo de la gaditana.

En cualquier caso, no hemos podido evitar alegrarnos muchísimo al ver la ecografía con la que Toñi ha anunciado su "embarazo" y, a pesar de tomárnoslo como una inocentada no podemos evitar preguntarnos... ¿Y si es verdad que la comunicadora espera gemelos? ¡Os mantendremos informados!