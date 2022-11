Toñi Moreno, orgullosa y emocionada por la 'Fundación María Jiménez'

MADRID, 19 (CHANCE)

María Jiménez presentaba este viernes la 'Fundación María Jiménez' en Sevilla, acompañada por su hijo Alejandro Sancho y su nieto. Un evento que estuvo presidido por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y presentado por Toñi Moreno. Una fundación que con la que se ofrece "espacio de refugio y amparo" para las mujeres víctimas de violencia de género que, además, les sirva de "trampolín" para un nuevo comienzo a través de la formación y la asistencia laboral, ha reseñado el Consistorio en un comunicado.

Europa Press hablaba en exclusiva con Toñi Moreno sobre este proyecto de la artista y lo cierto es que solo tiene buenas palabras para María: "Yo creo que es difícil encontrar una segunda María Jiménez en el mundo. Yo siempre que hablo con ella le pregunto qué toma porque ha sobrevivido a muchas cosas".

La periodista está convencida de que no ha nadie mejor que María para realizar esto, ya que "ha sido una persona que se ha sentido muy libre y se ha puesto el mundo por montera, ha vivido, ha sufrido, ha querido y es muy difícil que haya una persona que haya vivido más, es muy complicado".

La presentadora de televisión nos asegura que las fundaciones como la de la cantante son necesarias: "Hombre, yo pienso que todo ayuda. A mí me gustaría pensar que cuando una vive con normalidad, también está ayudando y cada una tiene que ser libre de decidir, contar su historia cuando quiera y cómo quiera o vivirla y compartirla con quien quiera y en ese momento será todo perfecto, aunque no se hagan grandes demostraciones. Pero sí te digo una cosa y es que es muy importante toda la gente que, en los años 70, 80, esa gente que fue tan valiente, que salió y se puso en primera fila, tiene todo mi respeto".

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, Toñi nos ha confesado cómo se encuentra su pequeña: "La niña creciendo. La niña es maravillosa, es muy graciosa. En enero cumple los 3 años y ahora está en una época que te la comes ya con su personalidad diciéndome que no a todo". Aunque no nos puede contar sus proyectos, sí que nos ha asegurado que a principios del año 2023 la podremos ver en pantalla: "Pues no te los puedo contar, si te los cuento Van a salir, pero en breve. En enero ya me veis por ahí otra vez".