Toñi Moreno pensó que no volvería a ser feliz tras la muerte de su padre

MADRID, 14 (CHANCE)

Emi Huelva presentaba esta semana su libro 'Todo lo que ganamos', un trabajo que recoge todo lo positivo de su hermana, junto a Toñi Moreno. Muy emocionadas, recordaban la figura de Elena y advertían al público que se habían propuesto no llorar, pero lo cierto es que la nostalgia inundaba la sala.

La presentadora aprovechaba el momento para recordar cómo conoció a la escritora: "Aparecieron dos niñas muy menuditas allí en el plató. Yo creo que no te eché ni cuenta, porque como la otra traía una sonrisa tan grande, aquello fue para mí lo iluminaba todo".

Minutos más tarde de la presentación, Toñi hablaba para la prenda y aseguraba que "cuando pierdes alguien cercano tienes una edad que todos perdemos gente en el camino" y recordaba que "hace siete años que se murió mi padre, yo dije 'nunca volveré a ser feliz', qué va, soy más feliz que nunca, no solo porque haya nacido mi hija después, me da mucha pena que no le haya conocido, sino porque digo 'él no está aquí, tengo que ser feliz por él y por mí'. Tengo que ser agradecida con la vida, Elena nos dejó ese regalo".

En cuanto al aprendizaje que le ha dejado Elena en su vida, la presentadora nos comentaba que "una de las cosas que cuenta Emi en su libro es que su hermana fue muy feliz durante todo el proceso, era una persona que compartía sus alegrías".

Además, aseguraba que Elena "amaba la vida, creo que así, no te puedes poner en lo peor, lo peor viene solo, además cuando eres consciente de que tienes muy poco margen de maniobra en la vida, tienes una cura de humildad, cuando las cosas te van bien lo disfrutas mucho" confesaba la periodista..

Por último, Toñi desvelaba cómo se conocieron en el pasado: "Yo las conozco, entrevisté a Elena en 'Viva la vida', hace muchísimo tiempo, en una entrevista que yo os propongo que la miréis, Elena está pletórica, con ganas de luchar y fue una entrevista preciosa, a partir de ahí ya tuvimos contacto. Me llamó Emi y me dijo, te vienes, yo no podía decir que no. La adoro".