Toñi Moreno puntualiza sus comentadas declaraciones de que se iba al paro en tres semanas

MADRID, 18 (CHANCE)

Toñi Moreno se ha convertido en protagonista involuntaria en los últimos días después de que diferentes medios de comunicación se hiciesen eco de sus declaraciones el fin de semana mientras presentaba "Viva la vida". Y es que la gaditana aseguró que en "tres semanas" se "iba al paro", lo que se interpretó como un claro zasca a Mediaset. Recordemos que la cadena la ha sustituido en el que era su programa hasta hace unos meses, "Mujeres, hombres y viceversa", por Jesús Vazquéz, que presentará el espacio a partir de septiembre.

Consciente del alcance que han tenido sus palabras, una sincera Toñi ha querido puntualizarlas. La de Sánlucar de Barrameda ha asegurado en su cuenta de Twitter que "no quise decir eso porque además no es verdad. No me expresé bien. Quería decirle a Lely Céspedes que no se viniera abajo, que hasta las presentadoras tenemos una situación laboral inestable y hay que luchar cada día. Pero me expresé fatal".

De esta manera, y de la manera más humilde, Toñi aclara sus polémicas declaraciones que tantas críticas han motivado y admite que se equivocó al expresar que ni siquiera ella, que es presentadora de éxito y está en una posición privilegiada, tiene el trabajo asegurado.