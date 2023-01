Toñi Moreno, tranquilizador mensaje tras las informaciones sobre el delicado estado de salud de Teresa Campos

MADRID, 27 (CHANCE)

La preocupación por María Teresa Campos no ha dejado de aumentar en los últimos días. Según han publicado diferentes medios de comunicación, la veterana presentadora apenas come y, a consecuencia de ello, ni está hidratada ni tiene fuerzas para afrontar el día a día. Tanto es así que se especula con que ya no quiere recibir visitas en su casa ni jugar a las cartas, su pasatiempo favorito hasta hace no mucho. Al parecer, está muy flojita tanto física como anímicamente y tan solo su chofer Gustavo - envuelto en la polémica por su presunta traición a su jefa grabando conversaciones privadas - consigue convencerla para salir a dar una vuelta en coche por los alrededores de su casa de vez en cuando.

Una delicada información sobre la que ahora se pronuncia Toñi Moreno, que tiene una estrecha relación con la malagueña y ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre su salud: "Estoy al día porque hablo con las niñas y hablo con Carmen. Que te lo cuenten ellas, pero creo que está muy tranquilita, que está muy bien, que está en su casa". "Ha pasado un bachecito pero ya está bien, ya está en casa y cuando ella quiera voy a ir a verla" ha asegurado.

Unas declaraciones que ha hecho en la presentación del libro que Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez han escrito sobre Encarna Sánchez, 'Encarna, en carne viva'. Una cita en la que Toñi ha confesado cómo consigue compaginar el gran momento profesional que atraviesa - acaba de estrenar 'Plan de tarde' en TVE - con el cuidado de su pequeña Lola, que acaba de cumplir tres años: "Pues como todas las madres de España, con mucha ayuda. Apoyándome en la familia política, la familia putativa, la gente que viene a trabajar a mi casa... En fin, con mucha ayuda y aprovechando mucho el tiempo porque está para comértela con esa media lengua. Estoy encantada".

"No me puedo quejar de nada. Tengo que darle gracias, ahora he cambiado Dios por mi padre. Le tengo que dar gracias a mi padre todos los días porque tengo salud para pelear, trabajo se lucha o se pelea. Salud, no quiero otra cosa. Lo demás, viene" afirma.