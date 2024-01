Toñi Salazar revela qué es lo que le da la vida en estos momentos

MADRID, 9 (CHANCE)

Sin parar de trabajar y enlazando proyectos profesionales, Encarna y Toñi Salazar se unen al reparto de concursantes que formarán parte del nuevo reality culinario de TVE, 'Bake Off'. Una vez más las 'Hermanas Salazar' aprovecharon la ocasión para dejar claro que sus hermanos, Juan y José Salazar, mantienen una muy buena relación a pesar de la separación de 'Los Chunguitos'."Lo más importante es que como hermanos siguen hablando, porque a veces en la vida también necesitas un parón para ti mismo y ellos lo necesitan" aclaraban las hermanas. En cuanto al momento personal que están viviendo alejados de los escenarios, el dúo no descarta la vuelta de sus hermanos a los escenarios: "Están en ese punto de la vida, pero se quieren mucho como hermanos, se están dando ese respiro que todos necesitamos, y yo creo que Los Chunguitos volverán algún día".Tras haber disfrutado de una Navidad de unión familiar, Toñi confesó que ahora sus nietos son lo más importante para ella: "Es lo más grande que tengo en mi vida, mis nietos. Muero de amor por ellos y que Dios me los bendiga porque son maravillosos". Por su parte, Encarna también tiene muchas ganas de vivir la experiencia de ser abuela: "Yo sí tengo ganas, la verdad. Yo tengo ganas, pero bueno, eso es cuando la vida quiera. No es cuando uno quiere, sino cuando venga, pues vendrán".