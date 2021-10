Tony Bennett y Lady Gaga lanzan un álbum colaborativo, 'Love For Sale'

MADRID, 10 (CHANCE)

Tony Bennett y Lady Gaga lanzaron su muy esperado álbum colaborativo, Love For Sale, a través de Columbia / Interscope Records. Este es el segundo álbum del legendario dúo, después de 'Cheek to Cheek' de 2014 que debutó en el número 1 en las listas de álbumes de Billboard.

Love For Sale, el nuevo álbum colaborativo con selecciones a dúo y en solitario de ambos artistas, muestra el cancionero de Cole Porter de música popular clásica y es la última grabación de estudio de la carrera de Bennett, culminando los 10 años de historia de grabación de Bennett y Gaga. Los viejos amigos y colaboradores nos llevaron detrás de las escenas de la realización de su nuevo álbum y discutieron cómo se produjo el tributo a Cole Porter en un avance del álbum lanzado a principios de esta semana. Mira aquí.

El primer sencillo del álbum, "I Get a Kick Out of You", fue lanzado en el 95 cumpleaños de Tony Bennett celebrando la primera noche de los dos shows de Bennett y Gaga con entradas agotadas en el Radio City Music Hall de Nueva York el verano pasado. Escuche aquí y mire aquí. El sencillo actual del álbum es la canción principal "Love For Sale".