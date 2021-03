Tony y Claudia, a un paso de prender la llama del amor

MADRID, 12 (CHANCE)

La salida de Lucía del concurso ha dejado a todos sus compañeros de la villa de chicas destrozados... todo han sido lágrimas y abrazos, pero lo cierto es que todo han confesado sentirse orgullosos de ella por haber sabido liberarse y haber elegido lo mejor para su vida a partir de ahora.

Tony ha sido uno de los que más afectados y de hecho, se ha venido a bajo al pensar que no va a tener más que una simple amistad con Claudia y le ha dicho: "Esto que tengo aquí (Claudia), el pensar que llegará un día que no lo veré, me mata". Además, se ha abierto en canal y le ha confesado todo lo que siente por ella.

Claudia le ha prometido verse cuando haya acabado el reality, pero para Tony no es suficiente y ha calificado de 'muy duro' saber que lo que siente ella no es lo mismo que lo que siente él: "Lo que yo he sentido por ti estos días no lo he sentido en mi vida, ojalá todo esto fuera más fácil".

Lo que más nos ha llamado la atención es lo que le ha dicho Claudia: "Esto no es el fin, es el inicio", algo que no sabemos cómo habrá interpretado Tony, que ya sabemos que está muy enamorado de la concursante.