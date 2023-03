Tony Genil nos cuenta cómo fue su encuentro con Froilán en Abu Dabi

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace unas semanas, Froilán hizo las maletas y se marchó con su abuelo a Abu Dabi para comenzar de cero. Una aventura que está siendo muy analizada desde España. De hecho, a lo largo de estos días hemos podido ver algunas imágenes del nieto del emérito disfrutando de un partido de pádel... aunque eso sí, la información que ha trascendido es que no está llevando nada bien su estancia allí porque todavía no ha conseguido tener un grupo de amigos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Tony Genil, que ha estado recientemente en Abu Dabi de viaje, y nos ha desvelado que coincidió con el nietísimo allí. Lo primero que nos hace saber es la diferencia tan grande que hay en cuando al ocio nocturno, una de las principales causas por las que el joven no se encuentra del todo a gusto: "ten en cuenta que él está allí en un país distinto, no tiene nada que ver con España aquello, yo lo conozco desde hace muchos años y aquello es muy serio. Allí no están los chavales como aquí hasta las cinco de la mañana".

El cómico nos asegura que vio a Froilán "sonriente y muy bien", eso sí, de momento desconoce si ha encontrado el amor en Abu Dabi: "no lo sé, no lo sé pero es muy joven el chaval. Si encuentra una novia por allí... Allí es distinto, no tiene nada que ver". Tony nos aseguraba que "lo que quiero es que ese chico se recomporte, que sea un buen chaval" y tiene la certeza de que "lo va a ser, pero es muy jovencillo y teniendo un abuelo tan flamenco, pues ya me contarás".

Aunque sí que estuvo con Froilán, Tony no pudo ver de nuevo a Don Juan Carlos pero no dudó en dedicarle su canción: "no, yo no le he dicho nada. ¿para qué voy a mentir? Yo al rey emérito sé que estaba allí, yo le canté 'España, cuánto te quiero', todo muy bien, él lo sabe. Pero yo con el rey no estuve, ¿para qué voy a mentir? Pues no. Yo vi allí dos guardias en la puerta y dije '¿dónde voy yo por aquí?' y luego ya con Froilán, un chico joven. Aquello es distinto a España".