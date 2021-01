Tony Spina se pronuncia tras los rumores que relacionan a Mayka con Thibaut Courtois

MADRID, 4 (CHANCE)

El pasado fin de semana, el programa "Viva la vida" desvelaba el que podría ser uno de los romances bomba de este inicio de 2021, el de Mayka Rivera - concursante de "La isla de las tentaciones" - y el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Mientras todos especulábamos con si la murciana seguiría su relación con Tony Spina o si por el contrario tendría algo con Gonzalo Montoya - con el que se la vio de lo más cariñosa mientras su todavía novio concursaba en "La casa fuerte" - parece que Mayka no ha perdido el tiempo y, durante una fiesta privada para celebrar Nochevieja, habría intimado con Courtois, exnovio de Alba Carrillo.

Ahora, Tony Spina, última pareja (confirmada) de la explosiva rubia se pronuncia no sólo sobre este supuesto romance, sino que también desmiente que nadie le viese paseando de modo cariñoso con Mayka por la madrileña plaza de Jacinto Benavente porque la relación con ella es "nula".

- CHANCE: Feliz año. ¿Cómo empezamos el año?

- TONY: Muy bien por ahora, estoy muy contento

- CH: ¿el corazón contento?

- TONY: El corazón está... estoy bien, me gusta estar solo

- CH: ¿Te has enterado que Mayka podía estar con Courtois y también le han visto contigo?

- TONY: Conmigo ya te digo yo que no, que imposible. Tenemos relación lo normal, le he preguntado por el tema y me ha dicho que no. Por lo mío te digo que imposible

- CH: dicen que a Courtois no le dejarían estar con chicas de esa cadena

- TONY: a mí me suena que Courtois ha escrito a vais chicas de esa cadena.

- CH: ¿es falso que te hayas visto con Mayka?

- TONY: Es totalmente falso. Si hay gente que nos ha visto habría alguna foto

- CH: ¿Tu relación con ella es?

- TONY: Nula, cada uno por su lado, la deseo lo mejor pero no hay relación