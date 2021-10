Tony Spina revela cómo es su ex pareja Makoke como abuela

MADRID, 31 (CHANCE)

Tras algunas semanas alejado del foco mediático, hemos vuelto a ver a Tony Spina en un evento al que acudió sin Marta Peñate guardando así la incógnita sobre si siguen juntos tras la emisión de 'La última tentación' donde hemos vuelto a ver a Marta y su ex pareja Lester. Feliz y presumiendo de buen momento personal, el joven aseguró que volvería a participar en un reality donde siempre termina encontrando un nuevo amor. "Cada vez que he entrado a un reality siempre encuentro el amor, entro con una pareja y salgo con otra o salgo solo y después continúo conociendo a alguien de dentro... Con Marta Peñate me pasó lo mismo, en 'La Casa Fuerte' no teníamos nada pero salimos fuera y empezamos".Echando la vista atrás, Tony nos asegura que la relación que mantiene con su ex pareja Makoke es maravillosa, tanto es así que suele hablar con ella a menudo. "Tengo muy buena relación con ella, hablamos hace un par de semanas, no hablamos todos los días pero tenemos buena relación. Si ella me necesita, me tiene y si yo la necesito, la tengo". Conocedor en primera persona de la faceta más cariñosa de Makoke con su familia, Tony asegura que la colaboradora de televisión está disfrutando al máximo de su nueva faceta como abuela aunque no le guste la palabra: "Makoke daba la vida y la sigue dando por sus hijos, imagínate por el hijo de su hijo, dos veces más. A ella no le gusta la palabra abuela, pero que ejerce como abuela. El otro día hablé con ella y se quedaba por primera vez sola con el nieto, estaba encantada".Tras haber tenido un pequeño encontronazo en directo con Sandra Barneda durante una de las galas de 'La última tentación', Tony nos ha dejado claro que no tiene ningún problema con la presentadora. "Yo no soy rencoroso, no se ha solucionado porque no nos hemos vuelto a encontrar, ha sido un mal entendido por parte de los dos, me sentí acorralado por un tema que no quería hablar y me sentí presionado en que lo contara, se me invitó a salir del plató y yo tomé esa decisión. No me lo llevo a lo personal, estamos en la televisión pero a mí no me apetece hablar de ese tema" explica para zanjar el tema definitivamente.