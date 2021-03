Tony Spina sale en defensa de Makoke en su nueva guerra con Kiko Matamoros

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Tony Spina fue el hombre que hizo que Makoke recuperase la sonrisa tras su separación con Kiko Matamoros y, pese a que su historia de amor no tuvo final feliz, ambos mantienen una bonita amistad. Por ello, el italiano no ha dudado en salir en defensa de su ex en el nuevo capítulo de su guerra con el colaborador de "Sálvame". Además, y con 32 años recién cumplidos, el concursante de realities nos habla de sus proyectos y de su relación con Marta Peñate.

- CHANCE: ¿Qué tal?

- TONY: Muy bien, 32 añitos ya. Feliz. Estoy muy bien. una buena época de mi vida.

- CH: ¿Antes te currabas el físico ahora te cuidad más el interior?

- TONY: ¿Me estás llamando vacío por dentro? Siempre me cuido. Me gusta cuidarme. Si que es verdad que antes me cuidaba mucho más, pero hablando con chicas que soy muy preguntón me dicen que lo importante es el interior. Y yo de interior voy muy bien, así que estoy feliz.

- CH: ¿con qué conquistas ahora?

- TONY: Sigo teniendo la tableta y lo otro también. Con ser simpático. Suelo ser yo. Cuando conoces a alguien que te conoce por la televisión y después te conoce en persona y dice es diferente la persona. Yo soy totalmente la misma persona.

- CH: ¿Alguna felicitación especial?

- TONY: Me han felicitado muchas personas. Personas que no me esperaba que me felicitaran... no te puedo decir quien, pero me ha hecho ilusión.

- CH: ¿Makoke?

- TONY: Makoke me ha felicitado. Ha sido de las primeras. No sé si la primera o la segunda, pero de las primeras. Es una persona que he querido y sigo queriendo. Tengo muy buena relación con ella y me hace ilusión.

- CH: ¿Cómo la ves ahora que va ser abuela?

- TONY: Va a ser abuela. Cuando me enteré la llamé y le dije "felicidades abuela" y como que le molestó un poquito. Bien está muy ilusionada.

- CH: ¿Eres de los que donde hubo fuego quedan cenizas?

- TONY: no. no. no. Cuando estoy con alguien me gusta luchar para que funcione la relación, pero una vez que se acaba, se acaba. Si es una persona que tu has querido, me gusta llevarme bien y tener un buena relación.

- CH: la frase que dijo Makoke 'ojalá el padre de mis hijis hubiera sido Tony Spina' sigue atormentando a Kiko...

- TONY: Eso habla muy bien de Makoke porque significa que tiene buen gusto. Kiko ha tenido problemas con sus hijos y tal. Que hoy en día se lleva bien me alegro porque yo soy muy familiar, entonces me alegro de que se lleven muy bien los padres y los hijos, pero no lo estoy diciendo yo, es resabido que Kiko ha tenido muchos problemas con sus hijos. Makoke me ha conocido, ha visto que soy una persona muy familiar y que daría todo por mi familia. Nos hemos conocido en épocas distintas que a mí me apetecen unas cosas y a ella otras, no estamos en la misma sintonía.

- CH: ¿Entiendes que a Kiko le pueda hacer daño la frase?

- TONY: Entiendo que le pueda molestar, claro que sí es el padre de su hija, entonces le puede molestar. Pero bueno es la opinión de Makoke y es respetable. Ella es una madraza, lo da todo por los hijos. Primero vienen los hijos y después vienen todos los demás. Se desvive por los hijos y lo único que quiere es que estén bien. Eso que se dice que Makoke se mete por medio y no apoya la relación de iko con su hijo es totalmente falso porque lo he vivido yo en primera persona y Makoke es la primera que siempre quiere una reconciliación y que se lleven bien. Estas burradas que se dicen son totalmente falsas.

- CH: Kiko está exagerando con esta versión y culpar a Makoke

- TONY: Exagerando un poco no, está exagerando lo máximo. Yo creo que es una excusa. Si me pongo en la piel de Anita y veo a mi padre hablar mal de mi madre encima diciendo barbaridades, burradas y mentiras me posicionaría del lado de mi madre. Eso yo, no te digo que es lo que haga ella. Es lo que yo haría, me posicionaría al lado de mi madre.

- CH: ¿en qué exagera Kiko?

- TONY: Se está haciendo la víctima con el tema este de que Makoke es la causante de que no tenga relación. Es mentira. Lo he vivido tanto con Ana como con Javi. Makoke es la primera dice "Javi es el cumpleaños de tu padre, ¿lo has felicitado?" ella quiere. Obviamente en un momento de enfado puedes decir algo, pero como todo el mundo hacemos, pero por lo general quiere que los hijos se lleven bien con los padres. Ella es muy familiar.

- CH: ¿has visto sufrir a Makoke porque Anita no tenga relación con su padre?

- TONY: esas son cosas íntimas y creo que no me pertenece contarlo.

- CH: Kiko dice que tiene un as bajo la manga de conversaciones de Makoke con Javier Tudela y una tercera persona ¿esas conversaciones pueden encañonarte a ti?

- TONY: Pues no cuando nosotros estábamos juntos hablábamos de otras cosas, Kiko no era problema. No hablábamos de él. Sí que es verdad que si él hacía alusión o atacaba se comentaba por encima el tema pero no era tema de conversación para nada. Me extraña que tenga estas conversaciones. Si te atacan es normal que lo comentes, pero no era para nada tema del día.

- CH: Asegura que Makoke no tendría valor a contestarle porque se le vería su verdadera cara como madre y personaje del corazón...

- TONY: Lo que me extraña mucho es que Kiko siempre quiere dejar este tema zanjado, pero siempre tiene ases y siempre saca otras cositas. Si lo quieres dejar zanjado qué as quiere sacar. ¿Quieres estirar más el chicle? ¿Quiere recuperar la relación con la tercera persona? Es que yo creo que con esta actitud no quieres recuperar nada y lo único que te interesa es estirar el chicle.

- CH: califica a Makoke como un personaje patético ¿Makoke es igual que en televisión o está haciendo un papel?

- TONY: Makoke es la misma persona. No está haciendo ningún papel. Es una persona 10, es una tía espectacular y es lo que digo, aunque nuestra relación no haya funcionado le guardo muchísimo cariño. Y sé que aunque a día de hoy no hablemos a diario, si yo necesito algo, la voy a tener ahí. Es una persona que se desvive por la gente que quiere. No puedo decir nada malo.

- CH: Kiko se va a casar con Marta ¿te alegras?

- TONY: Me alegro. Soy una persona que cree mucho en el amor. Apoyo el amor. Si es lo que quieren y van a estar felices, me alegro y lo apoyo. Un consejo que le diría, ya que está con Marta y está tan bien, deja a tu exmujer porque a mí veo que la chica con la que estoy ahora está todo el rato hablando de su ex.. sal del bucle. Si sigue hablando no lo ha superado, obviamente. Si no, no hablaría más. Supéralo, dedícate a mí y ya está.

- CH: Mayka ha intervenido en un reality y dice que te gusta comer las sobras, por eso te has comido a Marta

- TONY: Me suena este comentario y no fue así. Fue que Mayka estuvo en canarias, y sobró un trozo de carne y comentó su amiga "¿qué hacemos con este trozo de carne?" y contestó Mayka que se lo coma Marta que se come mis sobras. Me parece muy patético que califique a una persona como sobras cuando yo creo que no se ha visto en otra igual en su vida.

- CH: ¿por ti no?

- TONY: Qué me estas contando. No, me parece vergonzoso calificar a una persona aunque no la hayas querido, pero que hayas tenido algo, encima ella sabe que me he portado genial con mis cosas buenas y con mis malas, pero me he portado muy bien, entonces calificar a una persona como sobra, me parece muy bajuno.

- CH: deja mucho como persona...

- TONY: Totalmente, una persona que califica a una persona como sobra se está calificando ella sola.