Torra confía en el "carácter" de la sociedad catalana para evitar contagios en la Diada

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que confía en el "carácter" de la sociedad catalana para evitar que se produzcan contagios durante las movilizaciones de la Diada de este año.

En la sesión de control durante el pleno del Parlament, ha contestado al presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, que ha alertado del riesgo de contagios que se puede producir en las concentraciones previstas en la festividad de la Diada.

Torra ha expresado su convicción de que será una Diada "tranquila, serena y que los ciudadanos serán conscientes todos del momento grave" que hay por la pandemia del coronavirus, y ha apelado al compromiso cívico y solidario de los catalanes.

El presidente del Govern ha asegurado que no prohibirá manifestaciones: "Precisamente si alguien sufrirá las consecuencias de defender derechos fundamentales de este país soy yo. En este país se defiende el derecho de manifestación y de expresión", a la vez que se garantizan las medidas sanitarias y de prevención posibles.

CARLOS CARRIZOSA

Carrizosa ha subrayado que Torra no puede prohibir el derecho a la manifestación como no puede hacerlo ningún presidente, pero que sí puede recomendar que no hayan movilizaciones y concentraciones de personas por la Diada.

"Ya habíamos visto veces que con ustedes no hay ley que valga cuando se trata del 'procés'. Lo que no sabíamos es que también irían contra las evidencias científicas para convocar a 50.000 personas en plena pandemia", ha reprochado.

Además, ha avisado de que Cs estará pendiente por si se pone en riesgo la salud de la ciudadanía en estas concentraciones: "Como Govern tienen la obligación de actuar y de conseguir que estas 50.000 personas no pongan en peligro la salud de todos los catalanes. Aún están a tiempo de hacerlo".

Torra ha insistido en que no prohibirá ninguna manifestación y le ha recordado a Carrizosa que su grupo podrá movilizarse "el 12 de octubre cumpliendo con las medidas seguridad", algo que exigirá a toda movilización que se convoque.