Torra defiende el rechazo de Junts a la ley de amnistía: fue "un voto valiente"

"No era una amnistía para todo el mundo", destaca

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha defendido este miércoles el rechazo de Junts este martes a la ley de amnistía en el Congreso, asegurando que fue "un voto valiente, consciente y coherente".

"Si esta proposición de ley ayer se hubiera aprobado dejaba desamparadas a muchas personas y, probablemente, dejaba desamparadas a las personas con unas acusaciones más graves", ha destacado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Según Torra, el redactado actual de la ley "no era una amnistía para todo el mundo" y cree que la posición de Junts abre la posibilidad de que pueda haber un cambio de rumbo --literalmente-- en la legislatura.

"Más que nada porque ahora las situaciones están muy claras. O sale traición y terrorismo de esta ley de amnistía, o parece que Junts no la votará. Y si Junts no vota esta ley difícilmente se puede prever que la legislatura tenga ningún tipo de futuro", ha sostenido.

También ha considerado "terrible" que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya trasladado a Ginebra (Suiza) por el caso de Tsunami Democràtic

Tras negar que tuviera ninguna implicación en la organización de las protestas por la sentencia del 1-O, ha negado que hubiera violencia, y tampoco da credibilidad a la acusación de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fuera el coordinador de los CDR: "Juraría que no lo era".

NO SABEN A QUIÉN VOTARÍA

El expresidente catalán ha asegurado que no sabe a quién votaría si ahora se celebraran elecciones en Catalunya y ha defendido la posibilidad de que haya una cuarta lista independentistas en caso de que la vía unilateral haya quedado "huérfana".

Y ha admitido que fracasó en su intento de lograr la independencia de Catalunya: "Es cierto, he fracasado. Lo puedo decir así de claro, lo he dicho muchas veces. No sabe el duelo que llevo dentro", ha zanjado.