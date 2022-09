Torra llama a movilizarse en la Diada: "Debemos recuperar la fuerza de la sociedad civil"

Cree que el diálogo con el Gobierno busca distraer: "Es una trampa"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en la Diada del próximo 11 de septiembre para defender la independencia de Cataluña: "Debemos recuperar la fuerza de la sociedad civil organizada".

"Más que nunca, es necesario que recuperemos la fuerza movilizadora y el temple de la sociedad civil que obligaba a los partidos a ponerse de acuerdo y concretar el trayecto hacia la proclamación y defensa de la independencia", ha defendido en un comunicado este lunes.

A su juicio, las movilizaciones independentistas en la Diada y en el resto del año "han sido el motor que ha hecho avanzar en el camino hacia la recuperación de la libertad perdida, es decir, hacia la independencia".

LOS "ENGAÑOS" DE LA MESA

Torra ha sostenido que los "engaños sucesivos de las mesas de diálogo" con el Gobierno deben ser un estímulo para culminar el proceso iniciado con el 1-O, tras negarse el Ejecutivo central a celebrar un referéndum sobre la independencia, ha argumentado.

"El diálogo no existe y es una trampa. Yo mismo, como presidente, con la delegación enviada por mi Govern, ya pude constatar que no hay más voluntad que el engaño de frenar y distraer", ha dicho Torra, que asegura que en España no ha cambiado nada respecto a 2015 y 2017 que deba llevar a renunciar a la independencia.

Ha defendido que el diálogo con el Gobierno solo será posible tras la independencia, a su juicio, y ha pedido evitar que "todos los años de lucha, movilización, organización y preparación queden enterrados por las renuncias y la anestesia del poder establecido".

"Este Once de Septiembre nos vemos en la calle. Por los que murieron defendiendo Barcelona en 1714, por todos los que han luchado por la libertad a lo largo de los siglos y por un futuro de dignidad y plenitud del pueblo catalán", ha concluido.