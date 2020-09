Torra pone en manos de los catalanes que las próximas elecciones sean un "plebiscito" de la independencia

Pide que el próximo Parlament sea fiel al mandato: "O Monarquía española o república catalana"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha puesto en manos de los catalanes el éxito del proyecto independentista para lo que ha asegurado que es necesario que los ciudadanos conviertan las próximas elecciones catalanas en un plebiscito del mandato del 1-O de 2017.

Lo ha dicho en su comparecencia en el pleno del Parlament específico sobre su inhabilitación, que ha comenzado con una ovación de los diputados independentistas, que al entrar Torra al hemiciclo se han puesto de pie y lo han aplaudido durante cerca de un minuto.

Torra ha defendido que la "voluntad de ruptura democrática es la única manera de independizarse", por lo que ha insistido en la importancia de la próxima cita electoral.

"Tenemos unas elecciones por delante para demostrarlo. De nosotros y de todos los catalanes depende de que sea un plebiscito de ratificación del mandato del 1-O o que sea otra cosa", ha añadido.

Ha reprochado al Estado que los tres últimos presidentes catalanes --Artur Mas, Carles Puigdemont y él mismo-- hayan sido "apartados o inhabilitados por defender lo que dicen las urnas".

Y se ha dirigido a los diputados del hemiciclo: "Que el próximo Parlament que surja de las urnas sea fiel al mandato de la ciudadanía: O Monarquía española o república catalana".

DEFENDER LA SOBERANÍA "CON UÑAS Y DIENTES"

Torra ha tachado su inhabilitación de "golpe de Estado" contra las instituciones catalanas y ha acusado al Tribunal Supremo de haber pisoteado la soberanía de Cataluña, en sus palabras..

"Esta es la manera de proceder que una vez más se ha confirmado. Lo que no ganan en las urnas, lo eliminan en los tribunales. Lo que no les gusta que salga de las urnas, lo rehacen después en las salas de audiencias de los juzgados", ha recriminado, y ha sostenido que el Estado pone la unidad de España por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Ha insistido en que las decisiones que toma el Parlament se deben respetar y ha emplazado a los diputados a hacerlo: "Es el deber de defender con uñas y dientes, hasta las últimas consecuencias, la democracia y la soberanía de los catalanes, que está representada y que debería ser ejercida en este Parlament".

Asimismo, ha cargado contra los grupos de la oposición que llevan "la libre expresión de los diputados en este Parlament a la justicia"

"Vergüenza", les ha dicho, y ha vaticinado que los tribunales europeos le acabarán dando la razón, ya que cree que es el único sitio en el que el independentismo puede obtener justicia.

"NO NOS RENDIREMOS NUNCA"

Torra ha recordado que comenzó su mandato siendo un presidente sin Govern y acabará la legislatura con un Govern sin presidente: "Es una imagen clara de la situación completamente extraordinaria, absolutamente surrealista y kafkiana que vivimos".

"Y no nos harán desistir de nuestro proyecto político para una vida mejor de los catalanes y los catalanes. No nos rendiremos nunca. Porque todo esto no lo hacemos para nosotros, sino para todos los que nos han precedido en esta lucha", ha reivindicado.

Ha finalizado su discurso mostrando su confianza en que la sociedad catalana puede ser lo que ella quiera: "Seremos aquello que seamos capaces de ganarnos. Solo depende de nosotros. Hoy y mañana, de vosotros, diputadas y diputados, y más adelante de los que ocuparán estos escaños de la soberanía popular".

Al finalizar su intervención, Torra ha vuelto a recibir los aplausos de los diputados independentistas dentro del hemiciclo y a continuación la ovación ha continuado en la escalinata del Parlament, por donde ha abandonado el edificio de la Cámara catalana.