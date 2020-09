Torra urge a aplicar confinamientos en Madrid ante la "máxima criticidad"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar confinamientos en Madrid, ya que cree que hay una situación sanitaria de "máxima criticidad" por el coronavirus.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha advertido de que "es inevitable que en Madrid se hagan confinamientos, es absolutamente inevitable" y ha dicho que se debería seguir el ejemplo de la Generalitat, que confinó Lleida y defiende que ahora es una de las regiones con mejor situación sanitaria.

Por eso, considera que tomar medidas en Madrid es urgente: "Si vas dejando pasar el tiempo es peor. Perder una hora en Madrid es un riesgo altísimo. No puedo entender que no se hayan producido estos confinamientos, cómo no se toman decisiones".