Torrent defiende que quemar fotos del Rey es libertad de expresión aunque él "no lo haría"

Cree que en Madrid "van tarde" y apuesta por medidas más contundentes contra la Covid-19

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido que se quemen fotos del Rey Felipe VI como un acto de libertad de expresión, pero ha asegurado que él no lo haría: "Yo no lo haría. No me siento cómodo ni quemando fotos, ni banderas, ni ningún otro símbolo".

En una entrevista este viernes en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha asegurado que la monarquía no es bien recibida en Cataluña, el día en que el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asisten a un acto del Barcelona New Economy Week (BNEW) en la capital catalana.

"Lo que sería mejor es que la monarquía hiciese una reflexión sobre por qué no es bienvenida en Cataluña", ha instado Torrent, que ha asegurado que se trata de una institución corrupta y caduca, en sus palabras, y ha reprochado al monarca el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017, tras el referéndum del 1-O.

Ha afirmado que el Rey "como mínimo tendría que venir a pedir disculpas" a Catalunya, y ha sostenido que en ese discurso debería haber propuesto una solución política al conflicto catalán, al igual que el Reino Unido lo hizo con Escocia, según él.

CORONAVIRUS EN MADRID

El presidente del Parlament ha asegurado que en Madrid "van tarde" para gestionar el ascenso de casos de coronavirus y ha apostado por medidas cuanto más contundentes mejor para frenar los contagios.

"Lo que hemos visto en Madrid es un absoluto despropósito al que esperamos que se ponga fin", ha criticado que los jueces estén haciendo de epidemiólogos y ha lamentado que Madrid sea la capital europea con la tasa de infección más alta de Europa.

ELECCIONES CATALANAS

Preguntado por si no pactó con JxCat el anuncio de la fecha de las elecciones en Cataluña, Torrent ha asegurado que él no hizo el anuncio y ha descartado polemizar: "Es tan fácil como coger la ley y un calendario".

Ha pedido que las fuerzas independentistas saquen lecciones del pasado y no entren en reproches, y les ha instado a centrarse en el futuro "con ánimo constructivo", al ser preguntado por las críticas hacia él del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente de la Cámara catalana ha asegurado que ERC elegirá "grandes mayorías" para pactar tras las elecciones y en base a objetivos políticos concretos, entre las que no ha descartado a los comuns, pero sí al PSC, porque considera que tiene un proyecto antagónico al de los republicanos.

"Cualquier acuerdo posterior deberá de ser con bases nuevas, no puede ser que las relaciones estén presididas más por la competencia que por la cooperación", ha subrayado Torrent, que ha sostenido que tras las sentencia del 1-O los partidos independentistas han estado un poco desorientados, en sus palabras.

MESA DE DIÁLOGO

Ha reclamado que el Gobierno ponga sobre la mesa una propuesta para Cataluña y ha añadido que sería inquietante que no lo haga porque "no se atreva por miedo a lo que diga la derecha, la extrema derecha y caverna mediática".

Sobre si habrá reunión de la mesa de diálogo antes de las elecciones, Torrent ha dicho: "Depende de si es para hacer pasos o no. Fotos ya se han hecho, si es para avances concretos lo debe decidir el Govern y el Gobierno".

Ha afirmado que los indultos resuelven situaciones personales, pero no la situación política, por lo que ha apostado por la amnistía; y sobre la reforma del delito de sedición, Torrent ha defendido que "se debería de dar en cualquier caso, porque es un delito anacrónico".

Ha descartado participar en unas primarias de ERC para ser candidato a la Generalitat y ha asegurado que si el candidato es el vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tendrá todo su apoyo.