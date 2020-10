Torrent descarta que haya representación del Parlament en la visita del Rey a Barcelona

Reitera que ERC no pactará con el PSC y desconoce si Illa será el candidato de los socialistas: "No lo sé y no me importa"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha descartado que haya representación de la cámara catalana en el acto al que asistirá este viernes el Rey Felipe VI en Barcelona para dar apoyo a empresas catalanas, en el que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No sé si nos han invitado o no, pero tampoco asistiremos", ha precisado en una entrevista este martes en Antena 3 recogida por Europa Press, después de que el vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciara que tampoco asistirá.

"Hoy en Cataluña, la monarquía no es bienvenida, más allá de que sea 1-O u otro día", ha dejado claro Torrent, que considera que no es normal que el monarca deba tener en cuenta la agenda política para decidir si viene o no a Cataluña.

Tras reiterar que las elecciones catalanas serán el 14 de febrero si no hay un debate de investidura previo, considera que aún es pronto para hablar de candidaturas y ha llamado a ver cómo se reconfigura el espacio de las fuerzas independentistas tras las ruptura de JxCat y PDeCAT.

Sobre si cree que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será finalmente el candidato del PSC, Torrent ha admitido que no lo sabe y no le "importa", y ha añadido deberán decidirlo los socialistas.

Sí que ha reiterado que ERC no pactará con el PSC tras las elecciones: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo repetiremos las veces que sea necesario. Sea quien sea el candidato del PSC, no pactaremos con los que han aplaudido la represión, el 155 y con los partícipes de la persecución política que hay en Cataluña".

Según Torrent, lo que les importa es buscar una resolución al conflicto político catalán, y cree que en este objetivo tiene "mucho que ver la política que desarrolle el PSC y el Gobierno de Pedro Sánchez".