Torrent pide mirar "quién hay detrás" de los recursos contra el aplazamiento electoral

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido "mirar la trazabilidad y quién hay detrás" de los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el aplazamiento de las elecciones catalanas, y ha acusado al PSC de seguir criterios partidistas y electoralistas, por no estar de acuerdo con retrasarlas.

"Deberíamos mirar la trazabilidad de los recursos, quién hay detrás. Lo que está claro, lo que contrasta paradójicamente, es la actitud de Illa y del PSC, por un lado nos dicen que mejor que no haya movilidad y al mismo tiempo insisten en que sí o sí se debe poder votar", ha sostenido en una entrevista este martes en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Torrent ha defendido que el juez deberá justificar "muy bien" si se aceptan las medidas cautelares contra el aplazamiento de las elecciones y ha defendido que hay una causa mayor, la salud de la ciudadanía, que está, según él, por encima de cualquier otro criterio, sea partidista o electoralista.

RELACIÓN DE ERC Y JXCAT

El presidente del Parlament ha apostado por hacer un Govern lo más amplio posible "pero independentista y de izquierdas", y ha reconocido que eso quiere decir que ERC se debe entender con JxCat, aunque cree que los republicanos sintetizan mejor que nadie estos dos elementos y por eso quiere que sean quienes lideren el nuevo Ejecutivo catalán.

Ha asegurado que "no habrá nunca un acuerdo político con el PSC", porque están en las antípodas de ERC, y ha criticado que el Gobierno central no haya derogado la reforma laboral, ni la llamada 'ley Mordaza', y no haya dado ayudas directas a quienes más lo necesitan durante la pandemia, según él.

"Si aislamos las siglas, en Cataluña hay dos grandes mayorías que debemos cohesionar: la mayoría independentista y otra mayoría, aún más amplia, de los favorables a la amnistía y el referéndum", ha defendido Torrent al ser preguntado por si ERC prefiere gobernar con JxCat o con los comuns.

Ha dicho que estas dos mayorías se deben mirar y deben ser capaces de cohesionarse, ha añadido que tienen expresiones parlamentarias diferentes y que este consenso se debe poder "materializar a nivel parlamentario y, si se puede, a nivel de Govern".

El vídeo del día Araceli Hidalgo ya cuenta con la 2ª dosis de la vacuna contra Covid

Sobre las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparando al expresidente catalán Carles Puigdemont con los exiliados franquistas, Torrent ha dicho que le parece una posición honesta, pero "falta que eso se traduzca después en decisiones concretas".