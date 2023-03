Torres (BBVA) defiende que la banca "favorece el desarrollo económico y el bienestar social"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha puesto en valor el rol de la banca como un intermediario para acompañar a la sociedad en el camino para reducir las emisiones de carbono y ha afirmado que el sector "favorece el desarrollo económico y el bienestar social" al canalizar financiación a la economía real, fomentar la creación de empleo y afrontar retos como la digitalización y la sostenibilidad.

Torres ha participado en el Encuentro Finresp junto a la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en un debate sobre finanzas sostenibles y moderado por la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán.

Durante su intervención, el presidente de BBVA ha señalado que la estrategia del banco es acompañar a sus clientes en su transformación hacia un mundo más sostenible, con asesoramiento y con financiación.

"El papel de la banca es positivo para la sociedad; es un papel de dinamización de la actividad y que determina de una manera muy importante el desarrollo económico y el bienestar social", ha señalado el presidente de BBVA.

Por ejemplo, se ha referido a la nueva financiación concedida por el banco a empresas y familias en España en 2022, que ha beneficiado a cerca de 45.000 familias para comprar su vivienda, a alrededor de 150.000 pymes y autónomos, y a cerca 14.000 empresas de mayor tamaño, entre otros.

También se ha referido al Mecanismo Único de Supervisión del BCE y, en concreto, al ejercicio de los test de estrés climáticos y la revisión temática de clima, que ha calificado como "un ejercicio muy positivo". A su juicio, ha permitido a las entidades financieras priorizar, acelerar ciertos procesos y poner más foco en la generación de datos y el desarrollo de modelos.

LA BANCA ESPAÑOLA Y EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente de BBVA ha coincidido con Margarita Delgado en que una de las piezas "clave" para avanzar hacia una economía de cero emisiones es que las empresas cuenten con planes de transición "robustos y creíbles" y que son "fundamentales" para que bancos, inversores y aseguradoras puedan gestionar mejor sus riesgos de transición y aportar soluciones a los clientes.

En este sentido _se ha referido al trabajo realizado por GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) con la publicación de guías para elaborar planes de transición para las empresas de la economía real y para las propias entidades financieras.

Carlos Torres Vila ha avanzado que BBVA publicará próximamente su informe TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), donde incorporará estas recomendaciones de GFANZ.

Asimismo, el presidente de BBVA ha reclamado datos confiables sobre sostenibilidad en toda la cadena de valor, mayor armonización en las definiciones y unificación de metodologías para la cuantificación de los riesgos.

En concreto, ha considerado que las normas de información sobre sostenibilidad son un "fundamentales" para garantizar una regulación adecuada de las finanzas sostenibles y evitar las prácticas de 'greenwashing' de las empresas.