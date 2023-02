Torres (BBVA) pide al Gobierno no malinterpretar sus resultados, ya que su rentabilidad aún es baja

La entidad prevé un impacto de 225 millones de euros por el impuesto a la banca en 2023

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reconocido que los resultados "tan buenos" que ha presentado hoy el banco, con 6.420 millones de euros de beneficio neto, un 39% más, "se pueden malinterpretar", en referencia tanto al impuesto a las entidades financieras aprobado por el Gobierno como a las declaraciones que ha realizado hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En concreto, Díaz, ha aprovechado este miércoles la publicación de los resultados de BBVA en 2022 para pedir a la banca que congele hipotecas y modere beneficios. En su cuenta de Twitter, la ministra se hace eco de estos resultados para afirmar después que "la crisis no puede ser una excusa para ganar más".

"Hay que diferenciar millones de euros con la rentabilidad, que no alcanza todavía el coste de capital", ha subrayado Torres al respecto, antes de señalar que gran parte de los beneficios proceden de otras geografías, no tanto de España, donde no se han registrado resultados así desde 2010.

Carlos Torres también ha defendido el modelo de sistema de mercado que hay en España y la iniciativa privada, ya que es la que asigna los recursos "de la manera más correcta", a pesar de las "imperfecciones" y de la necesaria regulación de la actividad.

"Que la empresa tenga un objetivo de hacer inversiones rentables es esencial para que la economía funcione en España, en Europa y en toda la economía occidental", ha agregado.

De su lado, el consejero delegado, Onur Genç, prevé un impacto de 225 millones en 2023 para BBVA por el impuesto temporal a la banca aprobado por el Gobierno, según ha informado este miércoles en rueda de prensa para presentar los resultados del banco en 2022.

El pasado año, el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez aprobó un impuesto temporal a la banca por el que se gravará durante dos años los márgenes netos de interés y las comisiones netas de aquellas entidades que operan en España y que facturaron más de 800 millones en 2019. En el momento de anunciar la medida, el Gobierno justificó el impuesto en los beneficios "extraordinarios" que la banca estaría consiguiendo por la subida de tipos aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) desde el pasado mes de julio.

Sin embargo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha insistido en el mensaje que traslada el sector de que este gravamen es "contraproducente", ya que la banca es un sector "esencial" para la financiación de la economía y la medida "entorpece la actividad" y "tendrá repercusiones negativas".

"Una vez llegue la orden ministerial, obviamente haremos los pagos que correspondan y nuestros servicios verán si hay que tomar alguna medida adicional", ha agregado Torres.

El banco ha anunciado hoy que en 2022 registró un beneficio neto a nivel grupo de 6.420 millones de euros, lo que supone un incremento del 38% respecto a un año antes (+39% sin el efecto de las divisas), el más alto hasta la fecha, y ha informado de que dedicará más de 3.000 millones de euros de estos resultados (un 47% del beneficio atribuido reportado) a la remuneración al accionista.

En España, el beneficio neto fue de 1.678 millones de euros, un 8,4% más que en 2021, incluyendo impactos no recurrentes. En el caso de excluir estos impactos, las ganancias se elevarían a 1.879 millones de euros, un 21,4% más.