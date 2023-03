Torres confía en "repetir los resultados de 2019", con el respaldo de "la mayoría" de la ciudadanía

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, se ha mostrado convencido, en el marco del Comité Federal del PSOE, en volver a repetir los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo de 2019, con el respaldo de la "mayoría" de la ciudadanía, ya que "es la segunda vez en toda la historia de Canarias en el que un Gobierno empieza y termina una legislatura".

En concreto, ha recordado "el vuelco político" que le dio a Canarias "después de 26 años presidida por otra fuerza política", pues a su juicio ha logrado en estos cuatro años "utilizar el superávit antes" de que Europa les permitiera la flexibilización de las reglas fiscales, un plan de vivienda, un ley de renta ciudadana y, entre otras cuestiones, avanzar en materia educativa de 0 a 3 años.

"Ha habido una docena de gobiernos y esta es la segunda vez y siempre ha estado el PSOE en ese gobierno, porque apostamos por la estabilidad", ha señalado.

Preguntado por el 'caso Mediador', Torres ha detallado que "lo que ha hecho el gobierno de Canarias y el PSOE es primero expulsar a quienes son supuestos corruptos", en tanto que en el Ejecutivo canario "después de un año y dos meses de investigación, no hay ningún miembro del que sea investigado".

"He comparecido en un pleno extraordinario, he estado en el debate de la nacionalidad canaria y, a día de hoy, hemos rastreado, todas las consejerías del gobierno de Canarias y no hay daño a la área pública", ha confirmado.