Torres defiende la labor "íntegra" de los funcionarios ante el 'caso Mediador': "No lo están pasando nada bien"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes la labor "íntegra y honrada" de los funcionarios del área regional de Ganadería ante las revelaciones del 'caso Corredor".

"No lo están pasando nada bien", ha apuntado en el turno de réplica al diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria', en el que ha insistido en que según el informe jurídico, no hay "anomalías" en la concesión de subvenciones europeas ni daño patrimonial a las arcas autonómicas.

Torres ha exigido que "se investigue hasta el final" porque ha habido un presunto uso de "información privilegiada" para hacer "extorsión" a los empresarios y recordado que desde el primer día en que se investigó a los dos dirigentes socialistas se les expulsó y al día siguiente, ya compareció públicamente para explicar los hechos y dos días después, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, informó de la apertura de una investigación interna.

El presidente ha valorado discurso "constructivo" de Fernández de la Puente, quien ha sido un "ejemplo" para alcanzar acuerdos en el Parlamento durante toda la legislatura.

Ha advertido de que la productividad en Canarias "no ha aumentado desde los años 90 cuando se tocó techo", y es un asunto que "no es fácil de resolver", al tiempo que ha remarcado que "se han puesto los cimientos" del plan de vivienda y que no ha quebrado la sociedad gracias "al esfuerzo de lo público".

Ha señalado también que le "duele" el 'caso mascarillas' si bien no puede "empañar" la gestión del Gobierno durante la pandemia y destacado que "hay que seguir trabajando" para garantizar exenciones a las tasas verdes dado que Alemania es "muy exigente". "No va a ser sencillo aunque seamos RUP", ha señalado.

En cuanto a la inmigración irregular ha indicado que ha descendido un 66% en lo que va de año y en Canarias quedan menos de 1.000 migrantes y unos 1.600 menores dado que ha habido derivaciones y sobre La Palma, aunque ha reconocido "errores", sostiene que "se ha hecho lo máximo que se ha podido".

Ha destacado que la erupción es una catástrofe de la que "no había ningún precedente" y por ello, ha valorado que hayan trabajado "de la mano" las administraciones públicas para iniciar una reconstrucción que deberán continuar futuros gobiernos.