Torres, sobre el lema 'socialismo o libertad' de Ayuso: "Tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el comunismo en España es "libertad" y considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones" tras haber elegido el mensaje "socialismo o libertad" para lanzar una campaña en las redes sociales.

Así lo ha manifestado en una entrevista a 'El Día' y 'La Provincia', recogida por Europa Press, a raíz de la declaración institucional en la que Isabel Díaz Ayuso anunció la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo y que cerró con la frase "los madrileños van a tener que decidir entre socialismo o libertad".

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Ángel Víctor Torres admite que le preocupa los mensajes que lee de una presidenta autonómica con la que ha tenido relación en la Conferencia de Presidentes y que, por ejemplo, "entienda que a los que se les llama fascistas es porque están haciendo las cosas bien". "El fascismo, el totalitarismo, el nazismo son absolutas lacras y exterminaron a millones de personas en el mundo. No entiendo eso de socialismo o libertad", indicó el presidente canario.

Aclara que el socialismo y el comunismo en nuestro país "lo conformaban hombres y mujeres que defendían con su vida la libertad y la democracia", y recuerda que su abuelo, que era comunista, estuvo en la cárcel "precisamente por defender la libertad, por defender la democracia, el voto, por enfrentarse a los militares que dieron un golpe de Estado".

"No puedo aceptar que sea comunismo o libertad, porque el comunismo en nuestro país es libertad. Lo que no es libertad es la dictadura; lo que no es libertad es el fascismo; lo que no es libertad es el nazismo; por tanto, yo creo que la presidenta del Gobierno de Madrid tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones", insistió Torres.