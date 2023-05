Torró (PSPV): "El PPCV se escuda en nacionalizar la campaña para ocultar que no tiene proyecto ni propuestas"

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La número 2 del PSPV-PSOE a Les Corts Valencianes por la provincia de Valencia, Rebeca Torró, ha asegurado que el PPCV "se escuda en nacionalizar la campaña para ocultar que no tiene ni proyecto ni propuestas propias para nuestra tierra".

Así, Torró, en un comunicado, ha considerado que por "muchas veces" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visite la Comunitat Valenciana el resultado "será siempre el mismo: promesas vacías que jamás se harán realidad".

"Lamentablemente, tenemos una oposición que no está a la altura de las circunstancias y que solo es capaz de ofrecer crispación y conflicto", ha censurado, al tiempo que ha subrayado que para crear "un clima totalmente alejado de la realidad es mejor que se ahorren las visitas". "Cada vez que el líder del Partido Popular nos visita demuestra con sus palabras que desconoce por completo la situación que se vive en la Comunitat Valenciana desde 2015", ha añadido.

Asimismo, Torró ha recalcado que "no hay día que venga --Feijóo-- que no nos deje una perla alabando la etapa más oscura y corrupta de nuestra tierra que vivimos por culpa de los gobiernos del Partido Popular", al tiempo que ha insistido en que el PP "no ofrece propuestas reales para los valencianos y valencianas".

Finalmente, ha defendido que frente a aquellos que "ven a la Comunitat Valenciana como un trofeo", los y las socialistas "seguiremos trabajando sin descanso por un proyecto de mayorías para la sociedad valenciana". "La falta de proyecto político del PP valenciano les obliga a tirar de forasteros para hacerse ver": "Representan el pasado al que no queremos volver", ha zanjado.