Un total de 22 locales suman una nueva 'estrella' Michelín en España

Dos locales catalanes y un gallego, novedades con dos estrellas en una gala en la que repiten los once restaurantes con tres estrellas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Guía Michelín ha entregado este lunes sus prestigiosos galardones gastronómicos en una gala en la que 22 restaurantes españoles han conseguido una nueva distinción, con Cataluña y Galicia como triunfadoras, y sin novedades entre los galardonados con la máxima categoría de tres estrellas.

En una gala celebrada en Madrid, se han dado a conocer estos prestigiosos galardones que en esta ocasión se celebran en un año marcado por las dificultades económicas acarreadas por la pandemia del Covid-19.

En la categoría máxima de tres estrellas no se han registrado novedades y han renovado once locales: Cenador de Amos (Cantabria), de Jesús Sánchez; AbAc (Barcelona), de Jordi Cruz; DiverXO (Madrid), de Dabiz Muñoz; Aponiente (Puerto de Santa María, en Cádiz), de Ángel León; los vascos Lasarte y Martín Berasategui, ambos del cocinero vasco; Aquelarre (Donosti), de Pedro Subijana; El celler de Can Roca (Girona), de los hermanos Roca; Quique Dacosta (Dénia, en Alicante), del chef Quique Dacosta; Azurmendi (Bilbao), de Eneko Atxa y Arzak, de Jose Mari Arzak.

Suman dos estrellas los locales catalanes Bo.TiC (Corçà, en Girona), del joven chef Albert Sastregener, y Cinc Sentits (Barcelona), de Jordi Artal, así como el gallego Culler de Pau (O Grove, en Pontevedra), del chef Javier Olleros y que esta noche han conseguido su segunda estrella Michelin.

En esta ocasión han logrado su primera estrella los restaurantes Ambivium (Peñafiel, en Valladolid), del joven chef Cristóbal Muñoz; Atempo (Sant Juliá de Ramis, en Girona), de Jordi Cruz; Baeza & Rufete (Alacant), de Joaquín Baeza; Béns d'Avall (Sóller, en Mallorca), de Benet Vicens y su hijo Jaume.

También suman Callizo (Aínsa, en Huesca), de los chefs Ramón Aso y Josetxo Souto; DINS Santi Taura (Palma, en Mallorca), de Santi Taura; Eirado (Pontevedra), de Iñaki Bretal; En la Parra (Salamanca), de la chef Rocío Parra; o Espacio N (Esquedas, en Huesca), de Eduardo Salanova.

La lista la completan L'Alianca 1919 D'Anglés (Ángles, en Girona), de Alex Carrera; Miguel González, (Pereiro de Aguiar, en Ourense), del chef del mismo nombre; Mu·na (Ponferrada, en León), Samuel Naveira; Odiseo (Murcia), Nazario Cano; Quatre Molins (Cornudella de Monstsant, en Tarragona), de Rafel Muria; Raíces-Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, en Toledo), de Carlos Maldonado; Saddle (Madrid), de Adolfo Santos; Silabario (Vigo, en Pontevedra), de Alberto González Prelcic.

Repiten estrella 'Amelia' (Donostia / San Sebastián), de Paulo Airaudo, y La Salita (Valencia), de Bego Rodrigo. En Portugal se suman dos restautantes de Lisboa, el 100 Maneiras y el Eneko Lisboa, regentado Eneko Atxa.

ESTRELLA VERDE

Como novedad, en esta edición se ha introducido la conocida como 'estrella verde' para reconocer la sostenibilidad y la toma de conciencia con iniciativas de 21 locales, entre ellos La Botica (Valladolid), L'Antic Molí (Tarragona), Andreu Genestra (Islas Baleares), Aponiente (Andalucía), Azurmendi (Bizkaia), o Les Cols (Girona), Lluerna (Barcelona).

También Casa Albets (Cataluña), Cocina Hermanos Torres (Cataluña), Ricard Camarena (Comunidad Valenciana), O Balado (A Coruña), Pepe Vieira (Pontevedra), Refectorio (Valladolid), Ricard Camarena (Valencia), Sollo (Málaga), Somiatruites (Barcelona), Els Casals (Cataluña), Eneko (País Vasco), Aponiente (Cádiz), Culler de Pau (Pontevedra), El Invernadero (Madrid), El Llar de Viri (Asturias) y La Bicicleta (Cantabria).