Un total de once investigaciones de la Univesidad de Sevilla reciben ayudas Marie Curie por más de dos millones de euros

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Un total de once proyectos de investigación de la Universidad de Sevilla (US) han obtenido ayudas de la Comisión Europea a través del programa de Acciones Individuales (IF) de las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), lo que supone "un avance importante frente a la anterior convocatoria, en la que solo se obtuvo financiación europea para cuatro proyectos".

En concreto, la US indica en un comunicado que nueve de estas ayudas se enmarcan en las denominadas European Fellowships y las otras dos lo hacen en las Global Fellowships. En total, las ayudas recibidas por investigadores de la US suman más de dos millones de euros.

El objetivo de las Acciones Individuales es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia a través de proyectos individuales. Son subvenciones de la Comisión Europea para la contratación, por parte de las universidades y centros de investigación, de investigadores post-doctorales. Esta financiación consiste en una cantidad anual estándar para su contratación y de una cantidad fija para cubrir gastos de investigación del proyecto que vaya a llevar a cabo. Se trata de fomentar una movilidad internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación y empresas de toda Europa y de fuera de ella.

Las acciones Marie Sklodowska-Curie se centran en mejorar la empleabilidad de los investigadores, la mejora de sus habilidades, el emprendimiento, la gestión y la financiación de las actividades de investigación y programas. Además, las MSCA IF garantizan condiciones atractivas de empleo y de trabajo. Asimismo, contemplan la realización de actividades de divulgación para acercar la ciencia y la sociedad y sensibilizar sobre el impacto de su trabajo en el entorno.

Entre las investigaciones subvencionadas, Caren Goldbergh, del departamento de Administración de Empresas y Marketing, persigue con su estudio demostrar que las ventajas del liderazgo de mujeres dan como resultado un mayor servicio al cliente. "La falta de mujeres en el liderazgo es una preocupación planteada por varias organizaciones multinacionales. Las investigaciones sugieren que la subrepresentación de las mujeres se debe en parte a los estereotipos", añade. Entre los objetivos, destaca la creación de un Centro de Liderazgo para Mujeres en la Universidad de Sevilla.

De su lado, Cristina Megías Sayago, del departamento de Química Inorgánica, pretende el reciclaje de plásticos y residuos de biomasa para la generación de biopolímertos, con lo que se logra la obtención de materiales menos contaminantes y la búsqueda de una utilidad para residuos que de otra forma quedarían inutilizados. Recuerda que la pandemia por Covid-19 y el uso de equipos de protección personal ha venido a aumentar los residuos.

Además, Jesús Casal, del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, ha obtenido la ayuda para mejorar el conocimiento existente sobre la estructura y dinámica de los sistemas nucleares en el límite de la estabilidad. Para ello, su investigación se centrará en las propiedades de los núcleos de halo y emisores de pocos nucleones, mediante el desarrollo de modelos innovadores de canales acoplados dentro de enfoques colectivos y microscópicos y su implementación en nuevos códigos informáticos que se pondrán a disposición del público.

Maikel Castellano, del departamento de Genética de la US e investigador en el Cabimer, enfoca su estudio a los mecanismos de reparación del ADN, ya que "las roturas de doble hebra del ADN (DSB) son el tipo más peligroso de daño del ADN que amenaza la estabilidad genómica". "Este estudio pretende ofrecer nuevos datos para entender las enfermedades genéticas, como el cáncer, con un alto potencial para orientar futuras estrategias terapéuticas", explica.

También, Carla Verónica Galmozzi, del departamento de Genética de la US y también investigadora en el IBIS, pretende combinar herramientas tradicionales de levadura junto con metodologías de vanguardia para proporcionar una descripción detallada de las funciones de la proteína r en la biogénesis de los ribosomas, así como las consecuencias de defectos específicos en este proceso. Apunta a la conexión de la biogénesis defectuosa de los ribosomas con determinadas enfermedades humanas, como es el caso de los síndromes humanos causados por mutaciones en genes que codifican proteínas r o factores de biogénesis de ribosomas, que aumentan las probabilidades de desarrollo de cáncer.

María del Mar Mora, del departamento de Microbiología, se centrará en el estudio de hSpindly como una nueva proteína implicada en la regulación del punto de control de ensamblaje del huso (SAC), un sofisticado sistema de vigilancia que tiene lugar durante la mitosis celular y que es crucial para asegurarse de que la célula no separe sus cromátidas hermanas hasta que todos los cromosomas estén correctamente unidos a los microtúbulos del huso y biorientados. "Hoy en día una de las estrategias más importantes utilizadas para el tratamiento del cáncer es la inhibición de la dinámica de los microtúbulos para activar el SAC mediante la adición de fármacos antimitóticos. Al final, la activación de SAC durante un período prolongado provoca la muerte celular, comprometiendo la proliferación de células tumorales. No obstante, existen células tumorales que se ven afectadas en la actividad de SAC mostrando una reducción en la eficacia de este tratamiento", detalla.

Jonathan Martínez-Fábregas, del Instituto de Investigaciones Químicas, tiene como objetivo revelar las propiedades moleculares y biofísicas que permiten que las citocinas regulen los lisosomas. La disfunción de los lisosomas, las plantas de reciclaje de células, está involucrada en la aparición de varias enfermedades humanas. Por tanto, "una comprensión más profunda de las vías de señalización implicadas en la regulación de los lisosomas proporcionaría nuevas herramientas para mejorar los síntomas asociados con estas enfermedades".

El estudio de Emilia Herrera, del departamento de Genética de la US y el Cabimer, se centra en los mecanismos moleculares que controlan la modulación patológica del bucle R en los telómeros humanos centrándonos en su acumulación durante y después de la replicación del ADN y su regulación por respuestas de daño del ADN por replicación y post-replicación, ya que "la estabilidad de los telómeros es esencial para prevenir el nacimiento de tumores y la senescencia celular en las células humanas".

Elena Ceballos, del departamento de Física Aplicada II, pretende con su proyecto vincular las propiedades ópticas con las mediciones directas del fujo de carbono para obtener una cuantificación de mayor resolución de la exportación de carbono en los océanos a través del bombeo biológico de carbono (BCP). "Es cada vez más evidente que pequeños cambios en la eficiencia del BCP pueden alterar significativamente el secuestro de carbono del océano y, por lo tanto, el CO2 atmosférico y el clima. A pesar de su importancia, los factores que impulsan la variabilidad de BCP son poco conocidos", señala.

Sonia Bajo, del cicCartuja, tiene como objetivo explorar la viabilidad y el alcance de la activación y catálisis de enlaces térmicos y por luz. La investigación de estos efectos sinérgicos sentará las bases para diseñar sistemas más eficientes en la búsqueda de catálisis cooperativa innovadora.

Por último, Julio César Sánchez, integrado en el Proyecto THOR, cuyo objetivo general es aumentar la autonomía y la solidez de las operaciones espaciales mediante la gestión y cuantificación de la incertidumbre. "El resultado principal será una sólida estrategia de control, navegación y guía integrada que permitirá una planificación y gestión de la operación espacial más fiable y eficiente. El escenario THOR se relaciona con la exploración de asteroides", explica.