Trabajadores de Abengoa se manifiestan por el empleo y defienden que "representan a Andalucía por el mundo"

Los trabajadores de Abengoa han protagonizado este jueves una manifestación y posterior concentración en la capital andaluza para demandar el mantenimiento de sus empleos en la compañía, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores, y en la que han defendido que "representan a Andalucía por el mundo".

Esta ha sido la décima acción del colectivo en Sevilla. En concreto, han comenzado la manifestación a las 12.00 horas desde la Glorieta República Dominicana en Sevilla y han llegado hasta la Consejería de Empleo, donde han mantenido una concentración hasta las 14.30 horas.

Cabe recordar que los trabajadores ya han mantenido varias concentraciones en la sede de Palmas Altas y por el centro de la ciudad hispalense.

En nombre de los trabajadores, el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, ha subrayado que "toda la plantilla ha participado", mientras que ha lamentado que la Consejería de Empleo "solo ha permitido que entren tres personas" en el encuentro.

Ha lamentado que no les ha recibido la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y que han sido atendido "por el secretario". "Están en juego 13.000 puestos de trabajo y la consejera no se presenta y no nos dice cuál es la postura por parte de la Consejería", ha afeado.

"¡Abengoa y su plantilla, representa a Andalucía por el mundo!", han reivindicado los trabajadores en un manifiesto que se ha leído en esta jornada, en el que también han lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los "abandone". "Te hemos pedido un apoyo institucional y ni eso nos das", han lamentado los empleados.

"El apoyo a esa solución final llegará", han indicado, al tiempo que han asegurado que la defenderán "con uñas y dientes en las calles, hasta que sea definitiva". "Será duro, pero nosotros no daremos la espalda a quien nos quiere, no daremos la espalda a nuestras familias", han explicado.

INDIGNADOS CON LA JUNTA

San Emeterio ya indicó a Europa Press que los trabajadores ya mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien "prometió" una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y a favor de la empresa y el mantenimiento del empleo. Pero, según ha advertido, "no sabemos nada de ellos". "No entendemos que dejen en el limbo a 13.000 familias y a las pymes y a autónomos", ha subrayado.

Ha insistido en que "los trabajadores no van a parar hasta que la situación se solucione" y ha apuntado que "la unión de la plantilla es cada día mayor". En este sentido, ha agradecido la labor de los trabajadores realizando pancartas reivindicativas para cada una de las movilizaciones convocadas. "Vamos a estar en la lucha hasta el final, hasta que se solucione. Vamos a estar donde estén las soluciones y vamos a tocar las puertas que sean necesarias", ha advertido.

Cabe recordar que los trabajadores han solicitado encuentros con la nueva presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y con el Ministerio de Trabajo y Hacienda. "Queremos que dejen de utilizarnos como empresa estratégica de enorme potencial y que luego dejen de lado a los trabajadores", lamentó.

COMITÉS DE EMPRESA UNIDOS

La mayoría de los comités de empresa de Abengoa, dada la situación de "agonía y cansancio" que viven desde 2015, se unieron semanas atrás para dar a conocer sus demandas al Gobierno, los accionistas, acreedores, clientes y a la propia compañía y ya remitieron a todas las partes implicadas un comunicado en este sentido.

Los trabajadores, que ascienden a 3.000 en España y un total de unos 15.000 en todo el mundo, ya pidieron el compromiso explícito de retener a estos profesionales y motivarles teniendo en cuenta que "son y serán los artífices de la viabilidad de la compañía". En cambio, advirtieron de que se sienten "dejados en un segundo plano" en las negociaciones que los grupos de interés están llevando a cabo y han apuntado que no notan que sean "el punto clave a priorizar".

Los comités de empresas en el grupo Abengoa recordaron que los profesionales son "el principal activo" de la entidad y el "pilar fundamental que la hace viable y, por tanto, "sobre el que se ha de construir cualquier reestructuración empresarial exitosa". En este mismo sentido, señalaron que, desde 2015, los trabajadores vienen realizando "importantes sacrificios" en aras del mantenimiento de la actividad de negocio y la preservación de sus empleos.