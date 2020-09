Los trabajadores de Alcoa piden un acuerdo de venta que apueste por la planta de San Cibrao

LUGO, 6 (EUROPA PRESS)

Una multitudinaria concentración convocada en Viveiro (Lugo) por el comité de empresa de la planta de Alcoa en San Cibrao ha reivindicado la importancia de su actividad en la comarca de A Mariña y ha pedido un acuerdo entre la multinacional estadounidense y GFG Alliance que permita inversión para mantener la industria y los puestos de trabajo.

Los organizadores repartieron entre los asistentes cascos con el logo de Alvance --perteneciente al mismo grupo GFG Alliance-- para simbolizar lo que perdería la comarca si cierra la planta.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó que el acto, que fue en Viveiro, pretendía también lanzar el mensaje a los gobiernos central y autonómico de que los trabajadores necesitan que "sigan apostando" por ellos. "Somos muy buenos en lo que hacemos", ha defendido y ha pedido inversiones para seguir "demostrando" que son "productivos y competitivos".

Zan se refirió a la reunión que tienen prevista el próximo miércoles a las 16,30 horas en Madrid con representantes de GFG Alliance, una cita que esperan que marque "un antes y un después" para la planta de San Cibrao.

Los trabajadores, ha añadido, valoran la actitud del grupo británico de convocar a los representantes a un encuentro presencial para decirles "a la cara" qué planes tienen.

Por la contra, Zan ha criticado la postura de Alcoa, que "no está dando la cara" y a la que le ha pedido que no siga con "amenazas", en alusión al comunicado de la empresa difundido este sábado, en el que acusaba a Liberty House de presentar demandas "no razonables".

"Que no use a los trabajadores. Lo que quiere es ponernos nerviosos para que forcemos a Alliance a ceder", ha señalado y ha manifestado que son las dos empresas "las que tienen que llegar a un acuerdo". En este proceso, ha vuelto a pedir el respaldo de las administraciones públicas.