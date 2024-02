Trabajadores de Bimbo en Alicante desconvocan dos días de huelga para negociar con la empresa

Se concentrarán el próximo 12 de febrero en la sede central de la compañía en Madrid, en la fábrica Las Mercedes

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

El Comité de Empresa de la fábrica de Bimbo en El Verger (Alicante) ha desconvocado dos días de huelga que tenían convocada para este lunes y martes para seguir negociando con la empresa.

No obstante, mantendrán los paros previstos para los días 12, 13 y 14 de febrero, donde además prevén una movilización a Madrid.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, José González, quien ha señalado que tras la manifestación del 27 de enero notaron una sensación de "flexibilidad" por parte de la empresa, que comenzó ofreciendo 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario, y subieron posteriormente a 25 días.

"Se avanzó poco, no estamos todavía cerca en las posiciones ni mucho menos, pero se vio predisposición", ha explicado, por lo que han decidido desconvocar la huelga para este lunes y martes, puesto que el miércoles 7 de febrero volverán a reunirse con la empresa.

Pese a ello, González ha señalado que "casi al 90%" mantendrán la huelga de los días 12, 13 y 14 de febrero, donde además para el día 12 están organizando una concentración en la sede central de la compañía en Madrid, en la fábrica Las Mercedes, para lo que fletarán autobuses.

El representante de los trabajadores ha lamentado que la empresa "no concreta nada y dice vaguedades" y ha apuntado que esperarán a concretar sus peticiones a que la compañía muestre su postura y vean las posibilidades económicas.

"Es tontería hablar de números porque no los tenemos. Si no los tengo en concreto, no puedo llegar a ningún sitio y ellos no concretan eso de momento. Es verdad que por encima de 25 días se les ve predispuestos a estar, pero nosotros queremos bastante más. No nos vamos a conformar con un poquito por encima. Queremos que la gente pueda salir con un mínimo de colchón para buscar trabajo sin ansiedad y desazón de tener que coger lo primero que encuentren", ha sostenido.

Asimismo, ha lamentado que hay trabajadores que llevan trabajando más de 30 años en la fábrica --una mujer lleva incluso 47-- y estos dos últimos años han aceptado trabajar los sábados y domingos que la empresa ha requerido. "Ahora, de golpe y porrazo, nos encontramos con esto. Y únicamente lo hace para ganar un poco más, porque no tiene pérdidas", ha criticado.

Por otro lado, ha señalado que la empresa planteó la posibilidad de reubicar a los trabajadores en otras plantas, concretamente en Paterna (Valencia), donde ofreció 15 plazas; en Puente Genil (Córdoba), otras 15; y en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), 30 plazas. Sin embargo, ha considerado que "es muy difícil" que haya trabajadores que lo acepten, puesto que requiere un cambio de domicilio.

Actualmente, en la fábrica de Bimbo de El Verger trabajan 96 empleados directos en tres turnos, además de un servicio de limpieza externalizado, con siete u ocho personas, y un servicio de portería también externalizado, con otras cinco.

El cierre de esta fábrica, según ha comunicado la empresa a los trabajadores, está previsto para el 31 de marzo, cuando cesará definitivamente, aunque previamente, el día 22, pretenden dejar de producir y enviar a los trabajadores con permiso retribuido hasta final de mes, según ha detallado González.