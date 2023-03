Los trabajadores de Rlesa (Repsol) cobrarán entre 400 y 900 euros más al mes tras firmar el nuevo convenio

El nuevo convenio, que comenzará a aplicarse este mes, implica una subida del salario al 65% de la plantilla, según CCOO

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los 400 trabajadores de Repsol Lubricantes, Asfaltos y Especialidades (Rlesa) en España cobrarán entre 400 y 900 euros más al mes tras firmar CCOO de Industria el nuevo convenio de la empresa hace unos días, según ha informado el sindicato en un comunicado este viernes.

CCOO de Industria tenía en la mesa de negociación cinco de los siete miembros que han participado en el II Convenio Colectivo de Rlesa y aunque ha afirmado que la última negociación no ha sido "nada fácil", ha asegurado que este es el mejor convenio de la historia de la filial, que aumentará la masa salarial cerca de un 20% este año.

Las subidas salariales varían en función de los pluses y los niveles que se apliquen, a través de tres subniveles ligados a la antigüedad y a la evaluación. CCOO calcula que se le subirá el salario al 65% de la plantilla y empezará a aplicarse a partir de este mismo mes.

En concreto, se han creado cuatro nuevos pluses (complemento de puesto, plus de llamada, plus de exceso de tiempo de relevo y plus de equipo permanente).

Además, el sindicato ha asegurado que ya están trabajando en el tercer convenio colectivo de la compañía, cuyas negociaciones arrancarán en 2025. También han destacado el cambio de convenio de los trabajadores de Rlesa en los últimos ocho años, que han pasado de tener el sectorial de la química a un convenio de empresa que "ha mejorado de forma notoria con el paso de los años".