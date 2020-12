Trabajadores de Siemens Gamesa en As Somozas cortan la autovía AG-64 para protestar por la "falta de trabajo"

Califican de "éxito" la participación en la convocatoria

FERROL, 21 (EUROPA PRESS)

Trabajadores de la planta para la fabricación de palas para aerogeneradores que Siemens Gamesa tiene en As Somozas (A Coruña) han cortado este lunes el tráfico de la autovía AG-64 durante una hora para protestar contra la "falta de trabajo".

La convocatoria, que se enmarca en el calendario de protestas con motivo de la huelga indefinida que iniciaron el pasado 11 de diciembre, ha sido secundada por unas 200 personas, según ha afirmado el presidente del comité de empresa, Sergio López.

El representante de los trabajadores, que ha calificado de "éxito" la protesta, ha asegurado que busca reivindicar la falta de carga de trabajo, teniendo pendiente de fabricación en estos momentos tres palas del modelo G-114.

Y es que, según ha indicado, en estos momentos, hay secciones "que no tienen trabajo" y otras en las que "están realizando funciones que no les corresponde", ha afirmado Sergio López.

Además, este mismo lunes, los trabajadores han recibido la noticia de la no renovación de 24 trabajadores eventuales, que se suman a los 58 a los que no se les había renovado en el mes de noviembre, por lo que actualmente quedan trabajando en la planta de As Somozas 240 empleados.

Según ha señalado López, todo el personal que en estos momentos queda en la planta es "indefinido" de la empresa ya que "no quedan trabajadores eventuales, ni de ETT".

Además de este corte del tráfico, Sergio López ha confirmado que los trabajadores de Siemens Gamesa están controlando "las entradas y salidas de la producción" en la campa de As Somozas. Así, han estado haciendo turnos en sus vacaciones "para evitar que salgan palas de la campa".