Trabajo comunicará hoy a los agentes sociales el importe del SMI de 2024, que subirá "mucho", según Díaz

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este viernes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para comunicarles su decisión sobre cuánto subirá el salario mínimo inteprofesional (SMI) para 2024, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

La reunión, que pondrá fin a las conversaciones entre las partes, iniciadas el pasado mes de diciembre, arrancará a partir de las 8.30 horas y estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

La propia ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha dicho que el SMI, actualmente situado en 1.080 euros al mes por catorce pagas, subirá "mucho", sin precisar cuál será finalmente la cantidad exacta de una renta que afecta a algo más de dos millones de personas.

En cualquier caso, todo apunta a que la subida superará el 4% que inicialmente propuso el Gobierno y que estará más cerca del 5% que piden ahora los sindicatos, pues los empresarios ya han dicho que no estarán en el acuerdo.

Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito.

Tras la negativa de las patronales a aceptar este porcentaje sin atender también sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida será finalmente "más ambiciosa" que ese 4% inicial.

De hecho, los sindicatos están pidiendo elevar el SMI de 2024 un 5%, lo que situaría su cuantía en 1.134 euros al mes por catorce pagas, 54 euros por encima de los 1.080 euros actuales. Es muy probable que la subida ronde esa cantidad si Trabajo quiere atraer a los sindicatos al acuerdo.

LOS EMPRESARIOS DENUNCIAN EL "CHANTAJE" DE TRABAJO

Aunque asistirán a la reunión de este viernes, desde CEOE y Cepyme han criticado el "chantaje" al que ha querido someterles el Gobierno al advertirles de que si no aceptaban una subida del 4%, "pagarían las consecuencias".

De hecho, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, afirmó ayer que los empresarios "no van a estar en el acuerdo" sobre el SMI porque no se han atendido los requisitos que demandaba en esta negociación: indexación del SMI a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo.

"Nosotros estaremos en la próxima reunión, pero la respuesta ya la tienen. Y digo la tienen, porque es que ante estas circunstancias, lo que nosotros no vamos a entrar es en el chantaje. El diálogo social es muchas cosas pero en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje", subrayó Amor.

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha calificado este jueves de "lamentable" el anuncio de la vicepresidenta Díaz de que subirá "mucho" el salario mínimo interprofesional sin apelar a ningún criterio técnico y sólo "por voluntad política, demagógica y populista".

A principios de 2023, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.

SINDICATOS: "NO HAY NINGÚN CHANTAJE, PERO SI NO PACTAS, HAY UN COSTE"

Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, Sordo ha trasladado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "no hay ningún chantaje encima de la mesa", sino una negociación. "Cuando no llegas a un acuerdo, lógicamente el no acuerdo tiene que tener un coste porque si no, no hay ningún incentivo al acuerdo", recalcó ayer Sordo.

Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este jueves que "no entiende" por qué a la CEOE no le sirve ahora un aumento del salario mínimo interprofesional del 4% y ha vuelto a pedir al Gobierno que aclare cuál es la estadística para determinar el salario medio.