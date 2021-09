Trabajo dejará las negociaciones sobre la ley de usos del tiempo para 2022

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que la ley de usos del tiempo "va a ser muy importante", pero las negociaciones con los agentes sociales para la elaboración del texto quedarán relegadas a 2022.

"Tenemos que abordarlo de una vez, tenemos que incorporar los cuidados en el centro. Si no, no podremos cambiar las cosas. Esto es una tarea para el año que viene", ha dicho Díaz a los medios tras su participación en el evento Forum.

Díaz ha anticipado que esta ley va a ser "muy compleja" y va a introducir cambios en la forma de organización del tiempo entre los trabajadores y las empresas.

Aunque la ministra se ha mostrado dispuesta al diálogo social y a los equilibrios, ya ha adelantado que el Ministerio apostará por la flexibilidad de la jornada laboral.

"Creo que nuestro país, el mundo, no funciona con planteamientos rígidos, sino que la característica del mundo empresarial del siglo XXI está sustentada en la flexibilidad", ha insistido la ministra.

"ABSOLUTA TRANQUILIDAD" CON LOS ERTE

Díaz se ha referido también a la mesa de negociación de este jueves entre el Gobierno y los agentes sociales para tratar la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que expiran el 30 de septiembre.

"Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad: los ERTE se van a extender como mecanismo de protección para las empresas y los trabajadores hasta el 31 de enero. Por tanto, tranquilidad", ha manifestado.

Díaz ha evitado pronunciarse sobre las propuestas del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acerca de la vinculación de las exoneraciones a los planes de formación y se ha limitado a decir que "es una competencia del ministro Escrivá".

La titular de Trabajo ha recordado que el Gobierno está preparando un ERTE específico para La Palma y el archipiélago canario.

"Lamentablemente están asolados por una catástrofe natural que no va a durar meses, va a durar mucho tiempo. Por tanto, el compromiso de España para proteger a los sectores y a los trabajadores cuando más lo necesitan", ha añadido.

REFORMA FISCAL, "CUESTIÓN DE JUSTICIA"

Díaz ha vuelto a reconocer este jueves que Unidas Podemos y el PSOE se encuentran "distantes" en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 por sus posiciones sobre la vivienda y la política fiscal.

La ministra ha defendido que España "necesita una reforma fiscal" para que la recuperación de la pandemia "sea justa"

"Hay que hablar de tributos y hay que hablar de ingresos. Yo creo que en nuestro país nadie entiende que un pequeño negocio, una cafetería, una peluquería, pague más impuestos que una gran empresa", ha manifestado.

Díaz se ha reafirmado en la posición de Unidas Podemos, que quiere que en las cuentas públicas de 2022 figure ya un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades. En este sentido, ha recordado que el G20, la OCDE o el presidente de EE.UU., Joe Biden, reclaman esa cifra.

"Es de justicia social. No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de dar un debate en nuestro país sobre quién paga impuestos y hay una percepción social de que hay una parte de la población que no contribuye como debiera. Este es un mandato constitucional. La reforma fiscal llegará", ha agregado.

UP y PSOE también están negociando la ley de vivienda, ya que, a juicio de Díaz, "los alquileres son imposibles". "No va a haber recuperación justa si no solventamos uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda", ha dicho Díaz.